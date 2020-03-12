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12 марта 2020, четверг, 06:37 16
Спорт 2020-03-12T06:37:02+02:00
Українські Новини
Розыгрыш двух клубных футбольных турниров под эгидой УЕФА может быть приостановлен из-за коронавируса

Розыгрыш двух клубных футбольных турниров под эгидой УЕФА может быть приостановлен из-за коронавируса

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, УЕФА, Коронавирус, Чемпионат Европы УЕФА
Коронавирус: санобработка стадиона Фото: timesofisrael.com
Коронавирус: санобработка стадиона Фото: timesofisrael.com

Коронавирус может нанести очередной удар по европейскому футболу. Как сообщали Українські Новинииз-за распространения болезни целый ряд футбольных матчей будут проведены без присутствия зрителей на трибунах: в том числе игры с участием Национальной сборной Украины. Поединок Польша - Украина состоится 31-го марта, в Хожуве. "Сине-желтые" на Стад де Франс (27-го марта) также сыграют без зрителей против сборной Франции.

Теперь появилась информация о том, что могут быть приостановлены 2 самых популярных клубных турнира, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций: Лига Чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА. Об этом сообщает портал thesun.co.uk.

В частности, отмечается, что большинство матчей 1/8 финала этих турниров и без того будут проходить «за закрытыми для фанатов дверями». По информации репортеров, в руководстве европейского футбола не исключают, что все клубные турниры этих еврокубков могут быть приостановлены на стадии четвертьфиналов.

Как информировали Українські Новини, Украинская премьер-лига просит Министерство здравоохранения дать рекомендации относительно проведения будущих футбольных матчей из-за коронавируса, жертвами которого стали 4284 человека по всему миру.

В то же время, по информации агентстсва, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как главный орган управления континентальным футболом официально заявил о том, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

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