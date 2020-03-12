Чемпионаты Испании и Италии уходят на карантин из-за коронавируса

Руководство Чемпионатов по футболу двху стран остановило проведение игр из-за распространения коронавируса.

Чемпионат Испании отменил игры после того, как у одного из игроков баскетбольной команды Реала обнаружили CoVid-19 и весь клуб отправили на карантин.

Об этом сообщает ресурс Football.ua со ссылкой на пресс-службу Чемпионата Испании.

"Учитывая новые обстоятельства, которые появились этим утром – карантин в Реале и возможные случаи заболевания в других клубах – Ла Лига посчитала необходимым перейти к следующей фазе противодействия коронавирусу CoVid-19. Чемпионат приостановлен как минимум на два ближайших тура", — говорится в заявлении Ла Лиги.

После того, как срок карантина закончится, в Испании решат, будут ли еще продлевать ограничения. Таким образом, карантин испанском футболе продлится как минимум до 22 марта включительно.

До этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования страны, включая Серию А, будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, — пишет Football Italia.

"Времени больше нет, цифры говорят о значительном росте заразности и смертности. Я подпишу новый указ, который можно обобщить одной фразой: "Я остаюсь дома". У нас также есть более строгие меры для спортивных мероприятий. Серия А и все турниры приостановлены. Поклонники должны принять это", — заявил Джузеппе Конте на пресс-конференции.

Как сообщали Українські Новини, следующие матчи Украинской премьер-лиги по футболу и кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина до 3 апреля.

До этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлял, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.