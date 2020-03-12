Карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры

Посетители тюрем и СИЗО будут проходить температурный скрининг, в то время как в Украине объявлен карантин до 3 апреля. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы. "Все посетители, в том числе, адвокаты и те, кто приносит передачи, будут проходить температурный скрининг", - сказали в ведомстве. После соответствующей процедуры им разрешат увидится с заключенными. Данная процедура будет касаться родственников заключенных, а также депутатов Верховной рады и журналистов. Кроме того, в тюрьмах будет проводится дезинфекция. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве нет коронавируса, а единственный случай зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус. Более 30 человек находятся на самоизоляции дома. Нардепам запретили поездки за границу из-за коронавируса.