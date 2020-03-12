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12 марта 2020, четверг, 12:15 212
Общество 2020-03-12T14:30:03+02:00
Українські Новини
Карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры

Карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры

Жора Шокин
Киев, Кабмин, Тюрьма, СИЗО, Европа, Карантин, Коронавирус
Тюрьма (иллюстрация). Фото: alimentypro.ru
Тюрьма (иллюстрация). Фото: alimentypro.ru

Посетители тюрем и СИЗО будут проходить температурный скрининг, в то время как в Украине объявлен карантин до 3 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы.

"Все посетители, в том числе, адвокаты и те, кто приносит передачи, будут проходить температурный скрининг", - сказали в ведомстве.

После соответствующей процедуры им разрешат увидится с заключенными.

Данная процедура будет касаться родственников заключенных, а также депутатов Верховной рады и журналистов.

Кроме того, в тюрьмах будет проводится дезинфекция.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве нет коронавируса, а единственный случай зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус.

Более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

Нардепам запретили поездки за границу из-за коронавируса.

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