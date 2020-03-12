Карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры

Посетители тюрем и СИЗО будут проходить температурный скрининг, в то время как в Украине объявлен карантин до 3 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы.

"Все посетители, в том числе, адвокаты и те, кто приносит передачи, будут проходить температурный скрининг", - сказали в ведомстве.

После соответствующей процедуры им разрешат увидится с заключенными.

Данная процедура будет касаться родственников заключенных, а также депутатов Верховной рады и журналистов.

Кроме того, в тюрьмах будет проводится дезинфекция.

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