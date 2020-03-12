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12 марта 2020, четверг, 06:00 615
Экономика 2020-03-12T06:00:02+02:00
Українські Новини
Гривна стремительно падает: официальный курс валют на 12 марта

Гривна стремительно падает: официальный курс валют на 12 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 марта, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1472
1 доллар США 25,6240
1 швейцарский франк 27,4244
10 иен 2,4473
10 российских рублей 3,5750
1 евро 29,0499

Как сообщали Українькі Новини, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в вторник, 10 марта, снизился на 17 копеек до 3,09 гривен за 10 рублей. А в России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля. Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

А 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны

Также курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 марта на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс покупки повысился на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

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