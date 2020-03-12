Свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантина не будут

Тюрьмы и Следственные изоляторы не намерены запрещать гражданам, а также адвокатам свидания с заключенными из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы. "Как такого запрета не будет. По закону мы не можем запретить посещения и свидания", - сказал сотрудник ведомства. По данным пресс-службы, профильный закон не предусматривает подобных ограничений из-за коронавируса. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля. Также карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры. В Киеве нет коронавируса, а единственный случай зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус. Более 30 человек находятся на самоизоляции дома. Нардепам запретили поездки за границу из-за коронавируса.