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12 марта 2020, четверг, 12:18 339
Общество 2020-03-12T12:18:37+02:00
Українські Новини
Свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантина не будут

Свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантина не будут

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, тюрьмы, Свидания
Тюрьма. фото: pixabay
Тюрьма. фото: pixabay

Тюрьмы и Следственные изоляторы не намерены запрещать гражданам, а также адвокатам свидания с заключенными из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы.

"Как такого запрета не будет. По закону мы не можем запретить посещения и свидания", - сказал сотрудник ведомства.

По данным пресс-службы, профильный закон не предусматривает подобных ограничений из-за коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Также карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры.

В Киеве нет коронавируса, а единственный случай зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус.

Более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

Нардепам запретили поездки за границу из-за коронавируса.

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