Свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантина не будут

Тюрьмы и Следственные изоляторы не намерены запрещать гражданам, а также адвокатам свидания с заключенными из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы.

"Как такого запрета не будет. По закону мы не можем запретить посещения и свидания", - сказал сотрудник ведомства.

По данным пресс-службы, профильный закон не предусматривает подобных ограничений из-за коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Также карантин из-за коронавируса: в тюрьмах будут проводить скрининг температуры.

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