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12 марта 2020, четверг, 16:15 7
Спорт 2020-03-12T16:16:42+02:00
Українські Новини
УЕФА в оперативном порядке будет решать, что делать с европейским футболом из-за пандемии COVID-19

УЕФА в оперативном порядке будет решать, что делать с европейским футболом из-за пандемии COVID-19

Татьяна Зотова
Спорт, Футбол, УЕФА, Пандемия, UEFA, чемпионат Европы по футболу, Covid-19, Пандемия коронавируса
УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций. Фото: uefa.com
УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций. Фото: uefa.com

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 перспективы европейского футбола становятся все более туманными. Как уже сообщали Українські Новини, из-за пандемии, сборная Украины проведет товарищеские встречи со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта) при пустых трибунах.

Кроме того агентстсво информировало о том, что могут быть приостановлены и 2 самых популярных клубных турнира, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций: Лига Чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА.

Теперь же руководители континентального футбола решили созвать все заинтерисованные стороны по поводу комплексных перспектив проведения матчей как на клубном уровне, так и соревнований сборных команд. Об этом сообщает официальный портал Союза европейских футбольных ассоциаций.

"В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе, УЕФА сегодня (12 марта, - ред) пригласил представителей всех своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта", - отмечается в официальном уведомлении УЕФА.

Особо отмечено, что среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020.

"Дальнейшие заявления последуют после встречи", - резюмируется в сообщении УЕФА.

Между тем, ранее Українські Новини информировали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как главный орган управления континентальным футболом официально заявил о том, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.

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