НБА из-за коронавируса остановила сезон

"Результат теста незадолго до стартового спорного в матче "Джаз" против "Оклахома-Сити" предварительно оказался положительным. Сегодняшняя встреча была тут же отменена, заболевший спортсмен в этот момент не находился на арене. НБА приостанавливает игровой процесс до последующих заявлений. Лига воспользуется паузой в сезоне для следующих шагов по борьбе с пандемией коронавируса", – говорится в заявлении ассоциации, пишет Eurosport.

Источники USA Today, знакомые с ситуацией, передают, что инфицированный баскетболист – это центровой "Джаз" Руди Гобер. Он пропустил матч с "Тандер" и не присутствовал во дворце спорта. Телевизионщики, находившиеся на игре, также сообщали в эфире, что 30-минутная заминка перед стартовым спорным связана с болезнью Руди, но не уточняли, какой именно.

Заболевший коронавирусом Гобер потрогал все микрофоны и диктофоны. Скриншот видео

В понедельник, 9 марта, Гобер посмеялся над новыми мерами предосторожности, введенными в НБА из-за COVID-19. На утренней пресс-конференции он перед выходом потрогал все микрофоны и диктофоны, в то время как репортеры и операторы находились на расстоянии от игрока, чтобы не допустить распространения возможной инфекции.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4