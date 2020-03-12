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12 марта 2020, четверг, 11:03 411
Спорт 2020-03-12T11:03:39+02:00
Українські Новини
НБА из-за коронавируса остановила сезон

НБА из-за коронавируса остановила сезон

Надежда Комендантова
Коронавирус, НБА, Эпидемия коронавируса, Пандемия коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановке регулярного чемпионата-2019/20 на неопределенный срок. Пауза в соревнованиях вызвана заболеванием одного из баскетболистов "Юты Джаз" коронавирусом.

"Результат теста незадолго до стартового спорного в матче "Джаз" против "Оклахома-Сити" предварительно оказался положительным. Сегодняшняя встреча была тут же отменена, заболевший спортсмен в этот момент не находился на арене. НБА приостанавливает игровой процесс до последующих заявлений. Лига воспользуется паузой в сезоне для следующих шагов по борьбе с пандемией коронавируса", – говорится в заявлении ассоциации, пишет Eurosport.

Источники USA Today, знакомые с ситуацией, передают, что инфицированный баскетболист – это центровой "Джаз" Руди Гобер. Он пропустил матч с "Тандер" и не присутствовал во дворце спорта. Телевизионщики, находившиеся на игре, также сообщали в эфире, что 30-минутная заминка перед стартовым спорным связана с болезнью Руди, но не уточняли, какой именно.

Заболевший коронавирусом Гобер потрогал все микрофоны и диктофоны. Скриншот видеоЗаболевший коронавирусом Гобер потрогал все микрофоны и диктофоны. Скриншот видео

В понедельник, 9 марта, Гобер посмеялся над новыми мерами предосторожности, введенными в НБА из-за COVID-19. На утренней пресс-конференции он перед выходом потрогал все микрофоны и диктофоны, в то время как репортеры и операторы находились на расстоянии от игрока, чтобы не допустить распространения возможной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

Тем временем, Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

Также Том Хэнкс с женой заболели коронавирусом.

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