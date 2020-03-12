Киевский зоопарк не намерен приостанавливать работу из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила администратор зоопарка.

"Мы не закрываемся, у нас просто закрываются зимние помещения", - сказала она.

Администратор сообщила, что большинство животных находится на улице и поэтому зоопарк не собирается закрываться.

"Потеплело, вот даже слон вышел наружу", - сказала она.

Отмечается, что на данный момент администрация зоопарка решает вопрос снижения цены на входные билеты.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Также Министерство образования и науки отмечает, что карантин продлится 3 недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года, однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.