Циклон Gizela из Европы несет в Украину дожди и мороз

И пока синоптики прогнозируют, что в марте ударят заморозки, циклон Gizela принес дожди, сильный ветер и небольшие морозы на выходные. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Циклон Gizela охватывает преимущественно северную часть и северо-запад, но дотягивается своими фронтами и к Украине.



В четверг, 12 марта, в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на западе.



На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях - порывистый, до сильного.



Несмотря на это, теплая погода удержится, ожидается + 11 + 17 градусов.



В Киеве сегодня порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.



По словам синоптика, на выходных существенно похолодает, до мороза.



По данным Укргидрометцентра, в субботу, 14 марта, на западе пройдет мокрый снег.

Прогноз погоды 14 марта. Карта: Укргидрометцентр

15 марта будет без осадков, в некоторых областях заметно похолодает, температура воздуха ночью +1 -6 градусов.

В воскресенье ночью ожидаются морозы. Карта: Укргидрометцентр



"Поэтому пока греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", - посоветовала Диденко.



Как сообщали Українські Новини, февраль-2020 стал самым жарким в мире.



Тем временем в Киеве ночь 10 марта стала самой теплой за 140 лет.