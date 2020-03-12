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12 марта 2020, четверг, 06:00 690 Карта
Жизнь 2020-03-12T06:00:03+02:00
Українські Новини
Циклон Gizela из Европы несет в Украину дожди и мороз

Циклон Gizela из Европы несет в Украину дожди и мороз

Валерия Драгомирова
Мороз, Погода, Дожди, Похолодание, Мокрый снег, Прогноз погоды, Циклон Gizela
Дождь. Фото: bagnet.org
Дождь. Фото: bagnet.org

И пока синоптики прогнозируют, что в марте ударят заморозки, циклон Gizela принес дожди, сильный ветер и небольшие морозы на выходные. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Циклон Gizela охватывает преимущественно северную часть и северо-запад, но дотягивается своими фронтами и к Украине.

В четверг, 12 марта, в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на западе.

На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях - порывистый, до сильного.

Несмотря на это, теплая погода удержится, ожидается + 11 + 17 градусов.

В Киеве сегодня порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов.

По словам синоптика, на выходных существенно похолодает, до мороза.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 14 марта, на западе пройдет мокрый снег. 

Прогноз погоды 14 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 14 марта. Карта: Укргидрометцентр

15 марта будет без осадков, в некоторых областях заметно похолодает, температура воздуха ночью +1 -6 градусов. 

В воскресенье ночью ожидаются морозы. Карта: УкргидрометцентрВ воскресенье ночью ожидаются морозы. Карта: Укргидрометцентр


"Поэтому пока греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", - посоветовала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, февраль-2020 стал самым жарким в мире.

Тем временем в Киеве ночь 10 марта стала самой теплой за 140 лет.

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