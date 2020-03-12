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12 марта 2020, четверг, 13:25 2259
Общество 2020-03-12T14:09:43+02:00
Українські Новини
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения

Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения

Кира Молчанова
Донбасс, Нацкорпус, Сергей Сивохо, Национальная платформа примерения и единства

В Киеве люди, которые представились ветеранами боевых действий на Донбассе и активистами партии "Национальный корпус", сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства. Ее организатора — советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо — толкнули и он упал.

Видео того, как люди пытаются пройти на презентацию, а их не пускает охрана, появилось на канале в YouTube "Pavlovsky News".

На кадрах видно, как около 50 мужчин пытаются пройти на презентацию, а охрана не дает им открыть дверь. При этом полиция не препятствует их действиям.

Неизвестные называли Сивохо предателем, выкрикивали: "Где ты был в 2014 году?"

Когда представители "Нацкорпуса" все же попали на презентацию, между их представителями и Сивохо завязалась словесная перепалка, в процессе которой советник покинул зал, а один из его оппонентов толкнул его — тот упал. После этого его под руки вывели с места происшествия.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо, всем кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам", - заявил советник секретаря СНБО в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українськi Новини, Сивохо призывает ввести ежегодный контроль пребывания переселенцев на контролируемой территории вместо двухмесячного.

Советник секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Сергей Сивохо для урегулирования войны на Донбассе рассматривает церковь в качестве "посредника".

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