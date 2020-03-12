Нерезиденты с начала марта купили $160 млн, — НБУ

Нерезиденты с начала марта купили 160 млн долларов.

Об этом сообщил замглавы Национального банка Олег Чурий, передают Українські Новини.

По его данным, спрос на валюту на межбанке формируют резиденты Украины.

"Спрос от нерезидентов очень небольшой. С начала месяца нерезиденты купили около 160 млн долларов. Мы это связываем с психологическими факторами", — сказал Чурий.

По его словам, НБУ имеет достаточный объем резервов и не планирует менять политику.

"Пока нет никаких планов вводить валютные ограничения. Введение ограничений будет иметь негативное влияние на рынок", - подчеркнул Чурий.

Как сообщали Українські Новини, портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов по итогам прошедших в конце 2019 года аукционов увеличился на 1,07 млрд гривен и достиг исторического максимума – 100,99 млрд гривен.

По состоянию на 12 марта, Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10%.

Январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий с эпидемией коронавируса.