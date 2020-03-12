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12 марта 2020, четверг, 13:11 523
Экономика 2020-03-12T13:16:53+02:00
Українські Новини
В первый день карантина гривна обвалилась: курс НБУ на 13 марта

В первый день карантина гривна обвалилась: курс НБУ на 13 марта

Анна Рудык
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Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк, который рассказал, как будет работать банковская система во время карантина, понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13-15 марта, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 марта, на 29,26 коп. до 25,5801 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 марта, повысился на 9 копеек до 3,18 гривен за 10 рублей.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 марта на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс покупки – повысился на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Кроме того, НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

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