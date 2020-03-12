В первый день карантина гривна обвалилась: курс НБУ на 13 марта

Национальный банк, который рассказал, как будет работать банковская система во время карантина, понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13-15 марта, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 марта, на 29,26 коп. до 25,5801 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, 12 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 11 марта, повысился на 9 копеек до 3,18 гривен за 10 рублей. Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 марта на 79,58 коп. до 26,6527 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 46,63 коп. до 25,7430 UAH\/USD. Кроме того, НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.