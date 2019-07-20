Сегодня запрещена предвыборная агитация

С субботы, 20 июля, запрещена предвыборная агитация. Накануне был последний день для агитации партий.

Соответствующая норма содержится в законе "О выборах народных депутатов Украины", передают Українські Новини.

"Партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем ​​принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования", - сказано в нем.

Под предвыборной агитацией имеется в виду любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию.

"Предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается. В это же время запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов, а также публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий", - говорится в законе.

При этом к предвыборной агитации не относятся официальные сообщения о действиях кандидатов, которые работают в органах государственной власти или местного самоуправления, связанные с исполнением ими должностных полномочий, если они не содержат комментариев агитационного характера или видео, - аудиозаписей, киносъемок, фотоиллюстраций о действиях в качестве кандидата.

Как сообщали Українські Новини, партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию. ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию.

Внеочередные выборы депутатов Верховной Рады состоятся 21 июля. В выборах участвуют 22 партии и больше 3 тыс. кандидатов.

Результаты выборов и по спискам партий, и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.