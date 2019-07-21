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21 июля 2019, воскресенье, 21:12 150
Президент 2019-07-21T21:19:49+03:00
Українські Новини
Зеленский снова пообещал подать в Раду новый законопроект об импичменте Президента

Зеленский снова пообещал подать в Раду новый законопроект об импичменте Президента

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Партия "Слуга народа" намерена зарегистрировать в Верховной Раде новый законопроект об импичменте Президента.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Будет закон. И мы подавали закон. Будет закон об импичменте. Один из первых, которая партия "Слуга народа" (внесет), я уверен, что это наше решение всей партии и каждого из нас. Мы обещали. В повестке дня новой Рады вы увидите этот закон об импичменте Президента. Не приложение, а закон", - сказал он.

Политик не ответил, намерен ли он наложить вето на регулирующего процедуру импичмента Президента закон о временных следственных и специальных комиссиях Рады или нет, однако назвал его популистским.

"Это должен быть открытый, нормальный (закон). Если человек станет Президентом, а общество было против, то человека смогли снять, а не просто популистский закон, где используется слово импичмент", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил "Голосу" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.

Тем временем 43,9% - за "Слугу народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу", 8,9% - за "Евросолидарность", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на выборах Рады по данным "Национального exit-poll-2019".

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