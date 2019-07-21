В Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев

На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины, в котором приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 по Киеву) и продолжалось 30 минут.

Сюда не доходят ни агитаторы, ни наблюдатели. Полярники снимают ход выборов на мобильные телефоны, говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

Полярники голосовали только за общенациональными списками партий; спецучасток в Антарктиде без крепления к одному из мажоритарных округов.

Выборы в Антарктиде. Фото: uаc.gov.ua

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции. Накануне ЦИК утвердил состав комиссии на этом спецучастке, председателем был определен начальник 24 УАЭ Игорь Дикий.

Сегодня полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей". За урну для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов перевели в конверты и опечатали их. При случае эти документы будут переданы в Центризбирком.

Такова еще одна особенность избирательной процедуры на антарктической станции. В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год.

Как сообщали Українськi Новини,по состоянию на 12:00 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

В Австралии также закончилось голосование. На выборы пришли всего 4% избирателей.