Сегодня последний день агитации для кандидатов перед выборами в Раду

Сегодня, 19 июля, в Украине последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатов в депутаты на очередных выборах Верховной Рады, которые состоятся в это воскресенье, 21 июля. Об этом говорится в законе "О выборах народных депутатов Украины".\r\nТак, согласно законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.\r\n"Кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорится в законе.\r\nКроме того, закон предусматривает снятие предвыборных агитационных материалов с 24 часов последней пятницы перед днем голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.\r\nКак сообщали Українські Новини, ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду.\r\nТакже Нацполиция перешла на усиленный режим службы из-за выборов.