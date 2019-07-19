Сегодня последний день агитации для кандидатов перед выборами в Раду

Сегодня, 19 июля, в Украине последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатов в депутаты на очередных выборах Верховной Рады, которые состоятся в это воскресенье, 21 июля . Об этом говорится в законе "О выборах народных депутатов Украины".

Так, согласно законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

"Кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем ​​принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования", - говорится в законе.

Кроме того, закон предусматривает снятие предвыборных агитационных материалов с 24 часов последней пятницы перед днем ​​голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК зарегистрировала 1,7 тыс. наблюдателей на выборах в Раду.

Также Нацполиция перешла на усиленный режим службы из-за выборов.