Зеленский предложил "Голосу" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде

Президент Владимир Зеленский предложил партии "Голос" формировать коалицию с партией "Слуга народа" в Верховной Раде.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Мы будем (формировать коалицию). Я уже говорил, это правда. Это была наша инициатива и если вы помните, наша инициатива к господину Вакарчуку была с самого начала моей еще с президентской кампании... Мы приглашаем Вакарчука к разговору, с удовольствием", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что не видит лидера "Голоса" Святослава Вакарчука премьер-министром, поскольку он считает, что эту должность должен занимать профессионал, а также человек, который не был в политике.

Как сообщали Українські Новини, 43,9% - за "Слугу народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу", 8,9% - за "Евросолидарность", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на выборах Рады, – "Национальный exit-poll-2019".

По экзит-поллу "1+1": 44,4% - за "Слугу народа", 12,5% - за платформу Бойко, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Евросолидарность", 6% - за "Голос".



По данным экзит-полла телеканала "112", 42,7% проголосовало за партию "Слуга народа", 12,9% - "Оппозиционную платформу - За життя",8,8% - "Европейскую солидарность", 8,5 % - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука.