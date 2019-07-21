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21 июля 2019, воскресенье, 21:38 148
Политика 2019-07-21T21:38:43+03:00
Українські Новини
Данилюк считает Коболева и Абромавичуса "новыми лицами"

Данилюк считает Коболева и Абромавичуса "новыми лицами"

Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Александр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева и бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса "новыми лицами".

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Для меня они - новые лица, хотя я их знаю. На самом деле Коболев управляет государственной компанией, это не совсем государственный сектор - это бизнес. Абромавичус - он был министром экономики, и опыт который он получил - он важен", - сказал Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк "будет реагировать", если Зеленский захочет назначить его премьером.

Ранее Александр Данилюк заявил, что заинтересован должностью премьер-министра

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