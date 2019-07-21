Данилюк считает Коболева и Абромавичуса "новыми лицами"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева и бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса "новыми лицами".

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Для меня они - новые лица, хотя я их знаю. На самом деле Коболев управляет государственной компанией, это не совсем государственный сектор - это бизнес. Абромавичус - он был министром экономики, и опыт который он получил - он важен", - сказал Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк "будет реагировать", если Зеленский захочет назначить его премьером.

Ранее Александр Данилюк заявил, что заинтересован должностью премьер-министра.