Зеленский проголосовал на выборах Рады

Президент Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Зеленский отказался называть партию, за которую проголосовал.

"У меня нет права. Вы знаете почему. Достаточно уже штрафов, мне кажется", - сказал Президент.

Глава государства надеется на честные и справедливые выборы.

"Мы должны с вами снять уже неприкосновенность", - ответил он на вопрос журналистов о первых законопроектах, которые Зеленский зарегистрирует в новом парламенте.

Политик добавил, что партия "Слуга народа" не намерена формировать коалицию в парламенте со старыми партиями.

Как сообщали Українські Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.