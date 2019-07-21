Зеленский проголосовал на выборах Рады

Президент Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nЗеленский отказался называть партию, за которую проголосовал.\r\n"У меня нет права. Вы знаете почему. Достаточно уже штрафов, мне кажется", - сказал Президент.\r\nГлава государства надеется на честные и справедливые выборы.\r\n"Мы должны с вами снять уже неприкосновенность", - ответил он на вопрос журналистов о первых законопроектах, которые Зеленский зарегистрирует в новом парламенте.\r\nПолитик добавил, что партия "Слуга народа" не намерена формировать коалицию в парламенте со старыми партиями.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.