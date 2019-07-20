Вибори в Раду: як проходить голосування

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З суботи, 20 липня, була заборонена передвиборча агітація. Напередодні був останній день для агітації партій. Відповідна норма міститься в законі "Про вибори народних депутатів України".

"Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування", - сказано в ньому.

Під передвиборчою агітацією мається на увазі будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію.

"Передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей же час забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів", - йдеться в законі.

При цьому до передвиборчої агітації не відносяться офіційні повідомлення про дії кандидатів, які працюють в органах державної влади або місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових повноважень, якщо вони не містять коментарів агітаційного характеру або відео, - аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії в якості кандидата.

Як повідомляли Українські Новини, партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію. ЦВК хоче відшкодувати партіям 2,3 млрд гривень, витрачених на агітацію.

Позачергові вибори депутатів Верховної Ради відбудуться 21 липня. У виборах беруть участь 22 партії і понад 3 тис. кандидатів.

Результати виборів і за списками партій, і у мажоритарних округах повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.