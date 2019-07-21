В Австралии закончилось голосование: на выборы пришли всего 4% избирателей

4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства Украины в Австралии, передают Українськi Новини.\r\n"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.\r\nТакже на выборах в Раду вовремя открылись лишь 3 тысячи избирательных участков из 30.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.