В Австралии закончилось голосование: на выборы пришли всего 4% избирателей

4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Австралии, передают Українськi Новини.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре", - говорится в нем.

Согласно сообщению, участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.

Также на выборах в Раду вовремя открылись лишь 3 тысячи избирательных участков из 30.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.