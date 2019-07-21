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21 июля 2019, воскресенье, 20:51 162
Выборы 2019-07-21T20:51:40+03:00
Українські Новини
"Европейская солидарность" считает "Голос" своим главным партнером в Раде

"Европейская солидарность" считает "Голос" своим главным партнером в Раде

Партия "Европейская солидарность" считает партию "Голос" своим главным партнером в Верховной Раде.

Об этом сказал на пресс-конференции глава "Евросолидарности", экс-Президент Петр Порошенко, передают Українськi Новини.

Он заявил, что его партия готова как к ситуативному, так и постоянному партнерству в Раде с партиями, поддерживающими евроатлантическую интеграцию Украины.

"Главным партнером мы считаем иделогически близкую нам партию "Голос", - заявил Порошенко.

Он сказал, что в парламенте его партия будет продолжать политику по поддержке армии, украинского языка и евроинтеграции.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 43,9% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 7,6% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,9% - за "Европейскую солидарность", 6,3% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

Также явка на выборах Рады в Японии оставила 20%, а в Южной Корее - 28%.

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