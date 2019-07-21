Вакарчук заявил, что первым его шагом в Раде будет законопроект о СМИ

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что первыми шагами политической партии "Голос" в парламенте будут законопроекты о демонополизации и устранению влияния олигархов на СМИ.

Об этом Вакарчук сказал на брифинге, посвященном предварительным данным консорциума "Национальный exit-poll-2019" по состоянию на 18:00.

"Мы с первого же дня в Верховной Раде начнём работать над законопроектами по демонополизации, по устранению влияния особенно богатых людей на СМИ, по смене и очищению судебной системы, а также, понятно, будем работать над тем, чтобы изменить правила, по которым будем работать мы сами. Депутаты должны спуститься с небес на землю и начать жить, как обычные люди - ходить на работу, не прогуливать, совестно выполнять свои обязательства и знать, что индульгенции в виде неприкосновенности у них не будет", - подчеркнул лидер партии.

"Мы готовы к любым должностям и к любой ответственности. Мы идём в политику серьезно и надолго. Мы понимаем, что легко не будет, но мы идём вперёд", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 43,9% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,9% - "Европейскую солидарность", 7,6% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,3% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

Тем временем "Европейская солидарность" считает "Голос" своим главным партнером в Раде.