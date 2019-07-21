подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 июля 2019, воскресенье, 21:07 246
Выборы 2019-07-21T21:11:38+03:00
Українські Новини
Вакарчук заявил, что первым его шагом в Раде будет законопроект о СМИ

Вакарчук заявил, что первым его шагом в Раде будет законопроект о СМИ

Святослав Вакарчук. Фото: facebоok/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Фото: facebоok/sviatoslav.vakarchuk

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что первыми шагами политической партии "Голос" в парламенте будут законопроекты о демонополизации и устранению влияния олигархов на СМИ.

Об этом Вакарчук сказал на брифинге, посвященном предварительным данным консорциума "Национальный exit-poll-2019" по состоянию на 18:00.

"Мы с первого же дня в Верховной Раде начнём работать над законопроектами по демонополизации, по устранению влияния особенно богатых людей на СМИ, по смене и очищению судебной системы, а также, понятно, будем работать над тем, чтобы изменить правила, по которым будем работать мы сами. Депутаты должны спуститься с небес на землю и начать жить, как обычные люди - ходить на работу, не прогуливать, совестно выполнять свои обязательства и знать, что индульгенции в виде неприкосновенности у них не будет", - подчеркнул лидер партии.

"Мы готовы к любым должностям и к любой ответственности. Мы идём в политику серьезно и надолго. Мы понимаем, что легко не будет, но мы идём вперёд", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 43,9% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,9% - "Европейскую солидарность", 7,6% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,3% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

Тем временем "Европейская солидарность" считает "Голос" своим главным партнером в Раде.

Больше новостей о: СМИ Олигархи Голос выборы в Верховную Раду Святослав Вакарчук

Архив
Новости
Почти 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах 22:19
Левочкин о результатах exit poll: это несомненная победа 22:02
Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию 21:59 Обновляется
Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело 21:51
Информацию о смерти президента Туркменистана дипломаты назвали ложью 21:45
больше новостей
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию 21:59 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok