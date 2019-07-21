В Киеве могут ограничить движение из-за визита премьера ОАЭ

Управление государственной охраны заявляет о возможных ограничениях дорожного движения в Киеве в связи с визитом премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума в Украину 21-24 июля.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны, передают Українськi Новини.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева, что 21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, Правителя Эмирата Дубай", - говорится в нем.

В сообщении сказано, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление госохраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 №815 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана", будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение иностранной делегации на территории Украины в течение визита 21-24 июля.

Как сообщали Українськi Новини, КК "Киевавтодор" возле станции метро "Днипро" частично ограничила движение транспорта в связи с ремонтом транспортного узла до 25 июля.

Тем временем ограничение скорости в 50 км/час в Киеве отменили. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.