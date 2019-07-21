Не нашла Зеленского в списке: в Ивано-Франковске женщина демонстративно порвала бюллетени

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что женщина демонстративно порвала 2 бюллетеня и бросила их в урну для голосования на избирательном участке №260898 в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

Согласно ему, гражданка совершила данное действие после того, как работники комиссии помешали ей вынести бюллетени из участка.

Председатель данной УИК Мария Духняк заявила, что она вместе с заместителем комиссии заметила, как женщина вынесла бюллетени, после чего попросили женщину вернуться и проголосовать.

По словам Духняк, избирательница объяснила, что ей не за кого голосовать и она не хочет этого делать.

"Услышав, что члены комиссии хотят вызвать полицию, женщина вернулась, порвала бюллетени на мелкие кусочки и бросила в ящик для голосования. А потом стала убегать. Ее догнала сотрудница полиции", - сказано в сообщении.

Женщина прокомментировала, что хотела проголосовать за Президента Владимира Зеленского, но не нашла его в списке.

Начальник отдела Нацполиции в Ивано-Франковске Иван Кавинский отметил, что женщину направят в медицинское учреждение, поскольку от нее исходит запах алкоголя, а затем в отдел полиции.

Отмечается, что сведения будут внесены в журнал Единого учета, а на физицо будет заведено административное дело по ст. 173 Административного кодекса (мелкое хулиганство).

Как сообщали Українськi Новини, членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами.

Тем временем на выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов.