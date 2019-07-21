Не нашла Зеленского в списке: в Ивано-Франковске женщина демонстративно порвала бюллетени

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что женщина демонстративно порвала 2 бюллетеня и бросила их в урну для голосования на избирательном участке №260898 в Ивано-Франковске.\r\nОб этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, гражданка совершила данное действие после того, как работники комиссии помешали ей вынести бюллетени из участка.\r\nПредседатель данной УИК Мария Духняк заявила, что она вместе с заместителем комиссии заметила, как женщина вынесла бюллетени, после чего попросили женщину вернуться и проголосовать.\r\nПо словам Духняк, избирательница объяснила, что ей не за кого голосовать и она не хочет этого делать.\r\n"Услышав, что члены комиссии хотят вызвать полицию, женщина вернулась, порвала бюллетени на мелкие кусочки и бросила в ящик для голосования. А потом стала убегать. Ее догнала сотрудница полиции", - сказано в сообщении.\r\nЖенщина прокомментировала, что хотела проголосовать за Президента Владимира Зеленского, но не нашла его в списке.\r\nНачальник отдела Нацполиции в Ивано-Франковске Иван Кавинский отметил, что женщину направят в медицинское учреждение, поскольку от нее исходит запах алкоголя, а затем в отдел полиции.\r\nОтмечается, что сведения будут внесены в журнал Единого учета, а на физицо будет заведено административное дело по ст. 173 Административного кодекса (мелкое хулиганство).\r\nКак сообщали Українськi Новини, членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами.\r\nТем временем на выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов.