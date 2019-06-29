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29 июня 2019, суббота, 12:15 192 Документ
Экономика 2019-06-29T12:33:07+03:00
Українські Новини
Глава "Нефтегаза" получил по 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году

Глава "Нефтегаза" получил по 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году

Андрей Коболев. Фото: hubs.ua
Андрей Коболев. Фото: hubs.ua

В течение 2018 года члены правления НАК "Нефтегаз Украины" получили 389,3 млн грн премий и бонусов.

Об этом говорится в в годовом отчете компании, опубликованном 27 июня. 

В частности, вознаграждение главе правления Андрею Коболєву составило 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома", хотя проигранные 2,56 млрд грн российская сторона так до сих пор и не выплатила.

Первый заместитель председателя правления "Нефтегаза" Сергей Перелома получил 27,5 млн грн. Заместителю председателя правления, финансовому директору Сергею Коновцу заплатили 22,7 млн грн. Члену правления Юрию Колбушкину насчитали 17,3 млн грн.

Член правления Олег Прохоренко (глава "Укргаздобычи" до 15 марта 2019 года) получил 20,6 млн грн.

Члену правления Николаю Гавриленку (директор нефтяного дивизиона) заплатили 14,7 млн грн соответственно.

"В течение 2018 и 2017 годов управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров. Компенсация управленческому персоналу, что входит в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн). Вознаграждение членов правления (с учетом единого социального взноса), млн грн. Включает премию за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн грн. Олег Прохоренко и Николай Гавриленко не получают вознаграждение как члены правления", - сказано в отчете.

Напомним, стало известно, как руководство "Нефтегаза" разделило гигантское вознаграждение в 127 млн грн.

Позже стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.

Тем временем, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству "Нефтегаза" за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом", однако Луценко не увидел криминала в выплате премий руководству "Нефтегаза" и сообщил, что дело закрыто или будет закрыто. 

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