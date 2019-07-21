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21 июля 2019, воскресенье, 20:43 229
Выборы 2019-07-21T20:43:02+03:00
Українські Новини
Не расслабляйтесь, - Зеленский о возможных досрочных местных выборах

Не расслабляйтесь, - Зеленский о возможных досрочных местных выборах

Зеленский в штабе
Зеленский в штабе "Слуга Народа"

Президент Владимир Зеленский пришед в штаб партии "Слуга народа" и поблагодарил избирателей за поддержку.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

"Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо всем вам за очень большое доверие к нашей партии, к партии "Слуга народа". Видите, это уже после 20:00, это не агитация",- сказал он.

Также на сцене штаба присутствуют глава Офиса Президента Андрей Богдан, первый помощник Президента Сергей Шефир, заместитель главы офиса Кирилл Тимошенко.



"Не расслабляйтесь", - сказал Президент Владимир Зеленский о возможных досрочных местных выборах на брифинге в штабе партии "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, 43,9% - за "Слугу народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу", 8,9% - за "Евросолидарность", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на выборах Рады, – "Национальный exit-poll-2019".

По экзит-поллу "1+1": 44,4% - за "Слугу народа", 12,5% - за платформу Бойко, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Евросолидарность", 6% - за "Голос". 

По данным экзит-полла телеканала "112", 42,7% проголосовало за партию "Слуга народа", 12,9% - "Оппозиционную платформу - За життя",8,8% - "Европейскую солидарность", 8,5 % - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука




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