Зеленский получает около 1 тыс. гривен в день за работу Президента

Первая заработная плата Президента Владимира Зеленского составила 12,7 тыс. гривен за май, а за июнь - 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада – 12 727 гривны, в июне 2019 года - 28 000 гривен", - сказано в нем.

Зеленский приступил к обязанностям главы государства 20 мая.

Соответственно, один его рабочий день оценивался 1 273 гривнами в мае и 1 555 гривнами в июне.

В перерасчете на все дни месяца глава государства получал 1 061 гривну и 933 гривны соответственно.

В то же время, если рассчитывать выплаченную, а не начисленную зарплату, то сумма будет меньше.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено. С начисленной заработной платы выплачено налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае 2019 года - 2 482 гривны, в июне - 5 460 гривен", - говорится в ответе.

Таким образом, за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты, а за июнь - 22 540.

Соответственно, это 854 гривны на день или 1 025 гривен за рабочий день в мае и 751 гривна в день или 1 252 гривны за рабочий день в июне.

Как сообщали Українські Новини, в ходе предвыборной кампании Зеленский объявил флешмоб "Я клоун" и призвал "назвать свою зарплату, стипендию, пенсию и другое, что делает тебя клоуном".

Оклад спикера Зеленского выше чем первая зарплата самого Президента.

За 2017 год Зеленский задекларировал квартиру в Британии, дом в Иванковичах и счета за границей. За 2018 Зеленский задекларировал виллу в Италии.

Петр Порошенко отдавал всю свою зарплату своему же благотворительному фонду с 2014 года.

Тем временем Президент получает в 1000 раз меньше, чем премия Коболева только за 2018 год.