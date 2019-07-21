Явка на выборах Рады в Японии оставила 20%, а в Южной Корее - 28%

Явка избирателей на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады в Австралии составила только 3,3%, при этом в посольстве сообщили о 4%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%.

Это следует из слов секретаря Центральной избирательной комиссии Натальи Бернацкий на брифинге, передают Українськi Новини.

"В посольстве Украины в Австралии среди 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528", - сказала она.

Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках уже завершилось голосование, а последнем закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

В Украине, по данным ЦИК, голосование проходит в штатном режиме без серьезных нарушений.

"Процесс голосования проходит в спокойном, регулярном режиме, в рамках действующего законодательства. Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования", - сообщила Бернацкая.

Она также сообщила, что окружная комиссия округа №94 в Киевской области сумела созвать заседание и произвести необходимые замены на участках.

"В 14:30 заседание все же состоялось, и все члены комиссии вышли из состояния бездеятельности, проголосовали, и все замены произошли... Сейчас мы не фиксируем дальнейших нарушений со стороны комиссии. Они предупреждены об уголовной ответственности за любое нарушение. Конечно, мы готовы к радикальным шагам в том случае, если это не повредит подсчету голосов сегодня", - сказала секретарь ЦИКа.

Центризбирком также призывает наблюдателей присутствовать при подсчете голосов в данном округе.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля, в Украине проходит голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

По состоянию на 16:00 в Украине 36,59% избирателей в 198 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Рады.