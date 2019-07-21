На выборах в Раду больше всего набирают партии Зеленского, Бойко, Порошенко, - экзит-пол SOCIS

По состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 44,7% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,2% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,5% - за "Европейскую солидарность", 7,5% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 5,9% - за партию "Голос".

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, передают Українські Новини.

Погрешность опроса составляет не более 1,5%.

Кроме того, респонденты проголосовали за партии: "Сила и честь" - 3,6%, "Гражданская позиция" - 1,2 %, "Радикальная партия Олега Ляшко" -2,6 %, "Оппозиционный блок" - 3,1%, "Украинская стратегия Гройсмана - 2,09%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,1%, "Партия Шария" - 2%. "Объединение "Самопомощь" - 0,6% , Аграрная партия Украины - 0,5%, а также "Рух нових сил Саакашвили" - 0,4%.

Сообщается, что всего опрошено около 14 тыс. респондентов.

Окончательные результаты exit-poll будут обнародованы в 22:00.

По данным "Национального exit-poll-2019", по состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 43,9% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,9% - "Европейскую солидарность".

В воскресенье, 21 июля, в 20:00 в Украине завершилось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.