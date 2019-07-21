В Украине завершилось голосование на выборах Рады

В воскресенье, 21 июля, в 20:00 в Украине завершилось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Оно проходило с 08:00, передают Українськi Новини.

В случае наличия очередей на участках по состоянию на 20:00 всех желающих проголосовать должны были запустить в помещение, после чего закрыть участок.

При этом за границей в зависимости от часовых поясов на ряде участков голосование продолжается и завершится в 06:00 22 июля (по киевскому времени) в Сан-Франциско (США).

Всего на выборах могли проголосовать около 30 млн граждан в Украине на 300 тыс. участков в 199 округах (кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма) и ещё около 0,5 млн избирателей за границей на 101 участке в 72 иностранных государствах (в России голосование не проводилось).

Окончательная явка избирателей на выборах пока неизвестна, по состоянию на 16:00 она составила 36,57% (без учета явки за границей).

Выборы организованы по смешанной параллельной пропорционально-мажоритарной системе.

Соответственно, избиратели получали по 2 бюллетеня: для голосования за партию в общегосударственном округе и за кандидата в одномандатном.

В многомандатном округе в выборах принимает участие 22 партии, а в мажоритарных округах - более 3 тыс. кандидатов, которые баллотируются как от политических сил, так и в порядке самовыдвижения.

По итогам выборов 225 депутатов будут избраны от партий, преодолевших 5-процентный избирательный барьер, а 119 - по округам среди тех, кто получил больше всего голосов избирателей в каждом из них.

Результаты выборов, как по спискам партий, так и в округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.

Как сообщали Українські Новини, на выборах Верховной Рады по состоянию на 18:00 42,7% проголосовало за партию "Слуга народа", 12,9% - "Оппозиционную платформу - За життя",8,8% - "Европейскую солидарность", 8,5 % - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука по данным exit-poll, проведенного по заказу телеканала "112".

Явка на выборы менее 37%: самые активные избиратели в Черниговской, Полтавской и Хмельницкой областях.