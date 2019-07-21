В Раду проходят "Слуга народа", платформа Бойко, "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Голос", - exit-poll телеканала "112"

На выборах Верховной Рады по состоянию на 18:00 42,7% проголосовало за партию "Слуга народа", 12,9% - "Оппозиционную платформу - За життя",8,8% - "Европейскую солидарность", 8,5 % - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука по данным exit-poll, проведенного по заказу телеканала "112".\r\nРезультаты exit-poll были объявлены в эфире "1+1", передают Українськi Новини.\r\nУказанные партии преодолевают 5% барьер и проходят в Раду\r\nExit-poll провели "Институт социальных исследований и консалтингу SORA (Австрия) и центр "Социальный мониторинг".\r\nПартия "Сила и честь" набирает 3,9% голосов, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%.\r\nКак сообщали Українські Новини, по состоянию на 16:00 36,59% избирателей в 198 из 199 округов всех областей Украины проголосовали на выборах Рады.\r\nТем временем из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ.\r\nПо состоянию на 17:00 воскресенья полиция открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах Верховной Рады.