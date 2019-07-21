Тимошенко готова формировать коалицию только со "Слугой народа" и "Голосом"

Политическая партия "Батьківщина" готова формировать коалицию исключительно с партиями "Голос" и "Слуга народа".

Об этом на брифинге сообщила лидер партии Юлия Тимошенко, передают Українськi Новини.

"Мы готовы формировать коалицию исключительно с партиями" Голос" и" Слугой народа". Ни с какими другими партиями мы не будем объединяться", - сказала Тимошенко.

По его словам, партия не готова сотрудничать с "Европейской солидарностью" и "Оппозиционной платформой - за життя".

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 43,9% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 7,6% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,9% - за "Европейскую солидарность", 6,3% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

Также на выборах Верховной Рады по состоянию на 18:00 42,7% проголосовало за партию "Слуга народа", 12,9% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность", 8,5 % - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука по данным exit-poll, проведенного по заказу телеканала "112".