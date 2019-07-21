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21 июля 2019, воскресенье, 20:32 572
Выборы 2019-07-21T20:36:10+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" заявила о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева

"Слуга народа" заявила о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева

Партия "Слуга народа", которая по предварительным результатам национального экзит-полла набирает 43,9% голосов, заявляет о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева.

Об этом на брифинге сказал кандидат от партии, Генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко, передают Українські Новини.

"Рад сообщить, что по всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа",- сказал он.

По словам Ткаченко, также в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский и Ольга Василевская.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

По данным exit-poll "1+1", 44,4% - за "Слугу народа", 12,5% - за платформу Бойко, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Евросолидарность", 6% - за "Голос".

По результатам экзит-полла "112", в Раду проходят "Слуга народа", платформа Бойко, "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Голос".

Тем временем Зеленский пришел в штаб своей партии сразу же после завершения голосования на выборах в Украине.

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