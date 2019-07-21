"Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера

Политическая партия "Голос" намерена предлагать кандидатуру лидера своей партии Святослава Вакарчука на должность премьер-министра.

Об этом сообщила на брифинге глава партии Юлия Клименко, передают Українські Новини.

"Мы действительно понимаем, что Святослав Вакарчук может быть премьер-министром политическим и при том, что Кабинет Министров будет сформирован на основе технократических, профессиональных и патриотических министров", - сказала она.

Клименко также отметила, что после оглашения окончательных результатов внеочередных выборов в Верховную Раду партия будет готова предложить кандидатуры на должности в правительстве.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" не намерен формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.

Владимир Зеленский уже предложил партии "Голос" формировать коалицию со "Слугой народа" в Верховной Раде.

"Европейская солидарность" Порошенко также считает "Голос" своим главным партнером в Раде.