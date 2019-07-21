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21 июля 2019, воскресенье, 22:59 188
Выборы 2019-07-21T22:59:24+03:00
Українські Новини
"Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера

"Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера

Святослав Вакарчук. Фото: пресс-служба музыканата
Святослав Вакарчук. Фото: пресс-служба музыканата

Политическая партия "Голос" намерена предлагать кандидатуру лидера своей партии Святослава Вакарчука на должность премьер-министра.

Об этом сообщила на брифинге глава партии Юлия Клименко, передают Українські Новини.

"Мы действительно понимаем, что Святослав Вакарчук может быть премьер-министром политическим и при том, что Кабинет Министров будет сформирован на основе технократических, профессиональных и патриотических министров", - сказала она.

Клименко также отметила, что после оглашения окончательных результатов внеочередных выборов в Верховную Раду партия будет готова предложить кандидатуры на должности в правительстве.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" не намерен формировать коалицию в Верховной Раде с пророссийскими силами.

Владимир Зеленский уже предложил партии "Голос" формировать коалицию со "Слугой народа" в Верховной Раде.

"Европейская солидарность" Порошенко также считает "Голос" своим главным партнером в Раде.

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