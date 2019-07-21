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  • Подкуп избирателей: в Одесской области обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос
21 июля 2019, воскресенье, 15:56 495
Политика 2019-07-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
Подкуп избирателей: в Одесской области обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос

Подкуп избирателей: в Одесской области обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос

На избирательных участках города Ананьев в Одесской области зафиксировали нарушения избирательного законодательства. У члена избирательной комиссии обнаружили списки избирателей, получивших денежное вознаграждение за голос. Об этом на личных страницах в ФБ сообщили кандидаты в народные депутаты от партии "Социальная справедливость" Андрей Шлапак и Сергей Грицкий.

"В Ананьеве на 4-м участке (номер 510008) у члена комиссии обнаружены списки избирателей с указанием определенных сумм. По нашей просьбе объяснить, все члены комиссии начали кричать, что у них все законно", - сообщает Сергей Грицкий.

"138 округ. Правда жизни пока здесь неизменна. Ананьев, маленький городок, где практически все друг друга знают и информацию никак не скроешь. Весь город шумит о том, что кандидаты в народные депутаты Фурсин и Полюганич скупают голоса. Один за 500 грн, другой вслед за 1000 грн. Как можно говорить о прозрачном выборе, легитимности процесса и в принципе о любви к Украине?" - пишет Андрей Шлапак.

Кандидат в нардепы от "Социальной справедливости" призвал украинский не прибегать к такому заработку и голосовать искренне: "Голосуйте по совести", - подытожил он.

По требованию кандидатов от партии "Социальная справедливость" члена комиссии отстранили от работы. Также активисты написали заявление в полицию и ожидают уголовного производства.
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