Зеленский потерял жену на избирательном участке

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду. \r\nПока Зеленский шел к участку, украинцы протягивали ему какие-то документы, просьбы и так далее. Президент потерял в толпе свою супругу Елену.\r\nОн заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.\r\n\r\nНапомним, ранее сообщалось, что Зеленский проголосовал на выборах Рады. А вот Парубий пришел голосовать и забыл дома паспорт.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.