Зеленский потерял жену на избирательном участке

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду.

Пока Зеленский шел к участку, украинцы протягивали ему какие-то документы, просьбы и так далее. Президент потерял в толпе свою супругу Елену.

Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проголосовал на выборах Рады. А вот Парубий пришел голосовать и забыл дома паспорт.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.