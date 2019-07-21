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21 июля 2019, воскресенье, 13:22 221
Выборы 2019-07-21T13:22:21+03:00
Українські Новини
Зеленский потерял жену на избирательном участке

Зеленский потерял жену на избирательном участке

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду. 

Пока Зеленский шел к участку, украинцы протягивали ему какие-то документы, просьбы и так далее. Президент потерял в толпе свою супругу Елену.

Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проголосовал на выборах Рады. А вот Парубий пришел голосовать и забыл дома паспорт.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах Рады проголосовали 13,61% избирателей в 5 из 199 округов.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.

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