подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 21:34 25
Выборы 2019-07-02T21:35:26+03:00
Українські Новини
ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию

ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию

Билборд Порошенко. Фото: facebook/Mikhail Golubev
Билборд Порошенко. Фото: facebook/Mikhail Golubev

Центральная избирательная комиссия, которая заказала напечатать на выборы 63 611 464 бюллетеней разных размеров, просит Министерство финансов предусмотреть в государственном бюджете на 2020 год 2,3 млрд гривен на возмещение партиям расходов на предвыборную агитацию на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Комиссия обратилась в Министерство финансов Украины с предложением предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Центральной избирательной комиссии новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины", - сказано в нем.

ЦИК предложил министерству предусмотреть с учетом максимального размера избирательного фонда политической партии, кандидаты в народные депутаты Украины от которой зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, установленного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", ориентировочные расходы по указанной бюджетной программе в сумме 2 253 420 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее во вторник комиссия зарегистрировала видеоблогера, бывшего журналиста Анатолия Шария кандидатом в депутаты.

До этого ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Рады.

Больше новостей о: Внеочередные выборы ЦИК Агитация Партии Расходы на выборы Предвыборная агитация

Архив
Новости
Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко. Фото: strana.ua
На "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны" 22:24
Кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и присягал иностранному государству, - нардепы 21:50
Евросовет выдвинул кандидатом в президенты Еврокомиссии министра обороны Германии 21:45
ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию 21:34
Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину после формирования нового Кабмина 21:19
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok