ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию

Центральная избирательная комиссия, которая заказала напечатать на выборы 63 611 464 бюллетеней разных размеров, просит Министерство финансов предусмотреть в государственном бюджете на 2020 год 2,3 млрд гривен на возмещение партиям расходов на предвыборную агитацию на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Комиссия обратилась в Министерство финансов Украины с предложением предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Центральной избирательной комиссии новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины", - сказано в нем.

ЦИК предложил министерству предусмотреть с учетом максимального размера избирательного фонда политической партии, кандидаты в народные депутаты Украины от которой зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, установленного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", ориентировочные расходы по указанной бюджетной программе в сумме 2 253 420 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее во вторник комиссия зарегистрировала видеоблогера, бывшего журналиста Анатолия Шария кандидатом в депутаты.

До этого ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Рады.