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27 июня 2019, четверг, 12:03 746
Выборы 2019-06-27T12:16:45+03:00
Українські Новини
Партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию

Партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Комитет избирателей Украины заявляет, что каждая из прошедших в Верховную Раду политических партий получит денежное возмещение от государства в размере затрат на предвыборную агитацию, не превышающее сумму избирательного фонда партии.

Об этом сообщил аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в четверг, передают Українські Новини.

"8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон о противодействии и предотвращении политической коррупции. Как раз этим законом были внесены изменения в избирательное законодательство. Одна из ключевых инноваций, которая раньше не применялась в Украине - государство фактически заплатит за агитацию определенных политических партий", - сказал он.

По словам аналитика, если политическая партия получит право на участие в распределении депутатских мандатов, то она получит от государства компенсацию за потраченные на предвыборную агитацию средства.

При этом Рыбачок подчеркнул, что общий максимальный размер избирательного фонда прошедших в Раду партий может составлять около 2 млрд гривен.

"То есть налогоплательщики профинансируют политические партии на несколько млрд гривен. Если мы посчитаем, что в парламент пройдёт 5 политических партий и они потратят по максимуму, по 360 млн гривен, то это уже будет составлять около 2 млрд гривен", - отметил аналитик.

Как сообщали Українськi Новини, 45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос"7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

В среду, 26 июня, ЦИК зарегистрировал избирательные списки 21 политической партии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на выборы 21 июля.

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