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21 июля 2019, воскресенье, 16:27 125
Выборы 2019-07-21T17:43:39+03:00
Українські Новини
На выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов

На выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов

Выборы Фото: Дневник эмигранта
Выборы Фото: Дневник эмигранта

33,80% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Регион (диапазон округов)   Активность избирателей, %
По Украине   33,80
Винницкая область (11-18)   данные отсутствуют
Волынская область (19-23)   данные отсутствуют
Днепропетровская область (24-40)   данные отсутствуют
Донецкая область (41-61)   22,31
Житомирская область (62-67)   35,81
Закарпатская область (68-73)   данные отсутствуют
Запорожская область (74-82)   данные отсутствуют
Ивано-Франковская область (83-89)   данные отсутствуют
Киевская область (90-98)   данные отсутствуют
Кировоградская область (99-103)   данные отсутствуют
Луганская область (104-114)   данные отсутствуют
Львовская область (115-126)   32,07
Николаевская область (127-132)   данные отсутствуют
Одесская область (133-143)   данные отсутствуют
Полтавская область (144-151)   данные отсутствуют
Ровенская область (152-156)   данные отсутствуют
Сумская область (157-162)   данные отсутствуют
Тернопольская область (163-167)   данные отсутствуют
Харьковская область (168-181)   35,57
Херсонская область (182-186)   данные отсутствуют
Хмельницкая область (187-193)   данные отсутствуют
Черкасская область (194-200)   данные отсутствуют
Черновицкая область (201-204)   данные отсутствуют
Черниговская область (205-210)   данные отсутствуют
Киев (211-223)   данные отсутствуют

Как сообщали Українські Новини, в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.

Также в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.

Ранее, по состоянию на 12:00, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Тем временем наблюдать за выборами онлайн можно здесь.

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