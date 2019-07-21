На выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов

33,80% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\n \r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n \r\n33,80\r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n \r\n22,31\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\n \r\n35,81\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n \r\n32,07\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nРовенская область (152-156)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\n \r\n35,57\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\n \r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.\r\nТакже в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.\r\nРанее, по состоянию на 12:00, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.\r\nТем временем наблюдать за выборами онлайн можно здесь.