На выборах Рады проголосовали 33,80% избирателей в 5 из 199 округов

33,80% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 33,80 Винницкая область (11-18) данные отсутствуют Волынская область (19-23) данные отсутствуют Днепропетровская область (24-40) данные отсутствуют Донецкая область (41-61) 22,31 Житомирская область (62-67) 35,81 Закарпатская область (68-73) данные отсутствуют Запорожская область (74-82) данные отсутствуют Ивано-Франковская область (83-89) данные отсутствуют Киевская область (90-98) данные отсутствуют Кировоградская область (99-103) данные отсутствуют Луганская область (104-114) данные отсутствуют Львовская область (115-126) 32,07 Николаевская область (127-132) данные отсутствуют Одесская область (133-143) данные отсутствуют Полтавская область (144-151) данные отсутствуют Ровенская область (152-156) данные отсутствуют Сумская область (157-162) данные отсутствуют Тернопольская область (163-167) данные отсутствуют Харьковская область (168-181) 35,57 Херсонская область (182-186) данные отсутствуют Хмельницкая область (187-193) данные отсутствуют Черкасская область (194-200) данные отсутствуют Черновицкая область (201-204) данные отсутствуют Черниговская область (205-210) данные отсутствуют Киев (211-223) данные отсутствуют

Как сообщали Українські Новини, в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.

Также в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.

Ранее, по состоянию на 12:00, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Тем временем наблюдать за выборами онлайн можно здесь.