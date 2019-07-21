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21 июля 2019, воскресенье, 16:38 76
Выборы 2019-07-21T16:38:01+03:00
Українські Новини
Нацполиция зафиксировала 1225 заявлений о нарушении избирательного процесса

Нацполиция зафиксировала 1225 заявлений о нарушении избирательного процесса

Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

Пока украинцы сегодня выбирают новый парламент, Нацполиция Украины фиксирует все больше заявлений и сообщений касательно избирательного процесса. Об этом сообщает Нацполиция Украины на своей странице в Facebook.

По состоянию на 15:00 полиция зафиксировала 1225 заявлений и сообщений. Из них большинство в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В  основном эти сообщения связаны с незаконной агитацией и препятствованием осуществлению избирательного права. Следственными подразделениями уже начато 10 уголовных производств.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области обнаружили списки избирателей, которые голосовали за деньги.

Ранее гражданская сеть "Опора" заявила о задержке трех мужчин в Житомирской области. В их автомобиле полиция обнаружила биту, пистолет и нож.

Также на двух избирательних участках в Ровенской области избирателям выдали бюллетени без паспорта.

Тем временем в Австралии закончилось голосование. Только 4% избирателей проголосовали на выборах в Верховную Раду.

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