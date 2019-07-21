Выборы в Раду: как проходит голосование

Українські Новини отслеживают ход голосования и самые важные события выборов Верховной Рады.

8:00 В Украине начались досрочные выборы депутатов в Верховную Раду. Избирательные участки свои открыли двери для граждан.

7:50 21 июля, в ночь перед парламентскими выборами, Верховный Суд все же одобрил апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного суда, согласно которому ЦИК должна была зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Решением Верховного Суда Онищенко отказано в регистрации.

Также в ЦИК пояснили, что в своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу. Имелась в виду информация о том, что Онищенко был за границей якобы на соревнованиях по конному спорту.

7:35 Первыми начали голосовать украинцы в Австралии. В Канберре при посольстве Украины участок открылся в 01:00 по Киеву.

7:00 Внеочередные выборы депутатов Верховной Рады состоятся сегодня, 21 июля. В выборах участвуют 22 партии и больше 3 тыс. кандидатов.

Результаты выборов и по спискам партий, и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.

В субботу, 20 июля, была запрещена предвыборная агитация. Накануне был последний день для агитации партий. Соответствующая норма содержится в законе "О выборах народных депутатов Украины", передают Українські Новини.

Под предвыборной агитацией имеется в виду любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию.

Как сообщали Українські Новини, партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию. ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию.