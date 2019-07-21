Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию

Українські Новини отслеживают результаты экзит-полов, ход голосования и самые важные события выборов Рады.

21:59 Явка меньше половины: 49,39% избирателей в 100 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Рады на 20:00. Это официальные данные ЦИКа.

Наиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).

Самая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%).

21:23 А Данилюк считает Коболева и Абромавичуса "новыми лицами". При этом он не знает, можно ли называть их "гуру экономики". Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

Лучше бы молчал

21:20 Вакарчук обещает законопроект о СМИ, а Зеленский об импичменте.

21:00 Зеленский предложил "Голосу" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

Что и следовало ожидать

20:40 Первые заявления победителей: Порошенко хочет дружить с Вакарчуком в Раде. "Батьківщина" готова формировать коалицию исключительно с "Голосом" и "Слугой народа".

Случшаем дальше...

20:20 Зеленский о досрочных местных выборах: "Не расслабляйтесь". Это он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

Так что ждем осенью еще один выборы. Какой прекрасный год.

20:08 "Слуга народа" заявляет о победе своих кандидатов по всем мажоритарным округам Киева! Весь Киев за Зеленского! Мы в шоке

20:00 Все, голосование в Украине закончено. Начинаем считать. Сейчас будут экзит-полы. Оставайтесь с нами!

19:30 Кстати, а вот "Слуга народа" уже кормит журналистов фастфудом – бургеры и жареная картошка. Ну, здравствуй, печень! В отличие от деликатесного ужина у "Голоса".

Фото: Facebook/Roman Kravets

19:23 Разумков рассчитывает прохождение в Раду по мажоритарке около 80 своих кандидатов. Об этом он сказал журналистам. "Это приемлемый результат (70-80 депутатов), но хотелось бы больше", - сказал он.

Все хотят больше. Посмотрим, что в итоге получится.

19:00 Украинцы в Австралии практически проигнорировали выборы. Явка там составила смешные 3%. При этом в Японии проголосовали 20% украинцев, а в Южной Корее – 28%. Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах. На 16 участках уже завершилось голосование, а последнем закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени. Это рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на брифинге.

18:40 В Слуге народа стали активнее называть кандидатов в премьеры. Вот тройка возможных глав правительства: Данилюк, Коболев, Витренко. Эти фамиили назвал кандидат в депутаты Рады от "Слуги народа" Давид Арахамия (№4 в списке).

Данилюк работал министром в правительстве Гройсмана по представлению Порошенко.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директора "Нефтегаза" Юрий Витренко получили самые большие в истории Украины премии - $45 млн на руководство Нефтегаза.

То есть Коболев получил бонус по 1 млн грн за каждый рабочий день в 2018 году. Кроме этого, Коболев получал зарплату, премию в 2018 году и бонус за 2017 год. Все полученные деньги он перевел маме в США, чтоб из не отобрало следствие.

Коболев получает в 1 тысячу раз больше, чем зарплата президента Зеленского.

18.30 В штабе Вакарчука гостей кормят креветками, хамоном, дорогими сырами, а вечером обещают лобстеров

Об этом пишет журналистка Анна Стешенко. Вот ее фотографии.

18.10 36,59% избирателей проголосовали на выборах Рады на 16:00, - ЦИК.

36,59% избирателей в 198 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Пока самая высокая явка в Черниговской, Полтавской иХмельницкой областях (более 40%), а самая низкая - в Черновицкой области (менее 30%).

18.05 Запад догоняет Восток по явке

"Опора" опубликовала сравнение явки на парламентских выборах на 16:00 в этом году и в 2014. Запад стал догонять Восток.

18.00 Пользователи ФБ воодушевлены выборами и родолжают шутить)

17.55 Бабушка во Львове на участке съела бюллетени, когда узнала .что нельзя их вынести.

17.50 Не нашла Зеленского в списке: в Ивано-Франковске женщина демонстративно порвала бюллетени



Гражданская сеть "Опора" заявляет, что женщина демонстративно порвала 2 бюллетеня и бросила их в урну для голосования на избирательном участке №260898 в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

Согласно ему, гражданка совершила данное действие после того, как работники комиссии помешали ей вынести бюллетени из участка.

Председатель данной УИК Мария Духняк заявила, что она вместе с заместителем комиссии заметила, как женщина вынесла бюллетени, после чего попросили женщину вернуться и проголосовать.

По словам Духняк, избирательница объяснила, что ей не за кого голосовать и она не хочет этого делать.

"Услышав, что члены комиссии хотят вызвать полицию, женщина вернулась, порвала бюллетени на мелкие кусочки и бросила в ящик для голосования. А потом стала убегать. Ее догнала сотрудница полиции", - сказано в сообщении.

Женщина прокомментировала, что хотела проголосовать за Президента Владимира Зеленского, но не нашла его в списке.

Начальник отдела Нацполиции в Ивано-Франковске Иван Кавинский отметил, что женщину направят в медицинское учреждение, поскольку от нее исходит запах алкоголя, а затем в отдел полиции.

17.45 Руководитель киевской организации "Оппозиционной платформы" Александр Пузанов рассказал, что больше всего нарушений - в Донецкой области (и это совпадает с данными полиции).

"На участке №140281 зафиксирован вынос бюллетеней. По данным наблюдателей, члены комиссии признались, что один из кандидатов по этому округу – господин Колесников – пообещал по 150 долл. за соответствующие материалы. Составлен полицейский протокол. На избирательном участке №140288 вынесено два пакета бюллетеней. Нарушение зафиксировано полицией. Участок №140255 – подвоз избирателей для голосования. На участке №140933 организованно подвезли избирателей, также там были зафиксированы факты подкупа. Данные факты зафиксированы полицией. На участке №140954 осуществляется агитация – составлен акт. С участка №140297 лейтенантом полиции удален журналист, о чем тоже составлен акт. В Покровском районе обнаружены спрятанные бюллетени. Это зафиксировали на видео. Полиция составляет соответствующий протокол", –приводит слова Пузанова сайт политсилы.

17.35 Женщина на участке в Киеве имитировала смерть, после того, как выяснилось, что она забыла паспорт и проголосовать не сможет.

17.35 В Штабе "Слуги народа" игровые столы пустуют, зато гости толпятся у бара.

17.32 В Штабе "Слуги народа" обещают "начать сажать" уже через 2 недели.

Об этом сказал реководитель штаба СН Александр Корниенко на брифинге. "Президент дал поручение начать это через месяц. 2 недели уже прошло", - сказал Корниенко отвечая на вопрос журналиста.

17.30 В штабе Голоса (Вакарчука) пока грустно, пишет журналистка Анна Стешенко. Зато кормят конфетами "Рошен". Вакарчук как раз критиковал Порошенко как старого политика за смешивание власти и бизнеса.

"Рошенки" в штабе "Голоса"

17.25 Явка избирателей самая низкая с 2012 года - «Опора»

На 16 часов явка избирателей составила 33,64% по данным ЦИК. Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году самая низкая с 2012 года, передает гражданская сеть «Опора».

Как отметили в «Опоре», сравнивали явку в 12.00 на выборах в ВР за 2012, 2014 и 2019 годы.

В 2012 году явка составила 24%, в 2014-м - 20,6%, а в 2019 году - 20%

17.20 КМИС обиделся на Соню Кошкину, которая опубликовала часть результатов экзит-пола.

Директор КМИС обвинил Соню Кошкину (главный редактор "Левого берега"), что та нечесным путем добыла результаты экзит-пола по состоянию на 12:00 и призвал СМИ их не публиковать, поскольку это нарушает закон.

Сами результаты мы не публикуем, чтоб не нарушать закон. До 20:00 этого делать нельзя.

17.15 У Зеленского считают, что коалиция в Раде будет готова до сентября.

Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует формирование коалиции в Верховной Раде до сентября.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована. Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, чем когда там 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", - сказал Герус.

Представитель Президента допустил формирование коалиции с фракцией партии "Голос" в случае прохождения в Раду.

17.10 Нацполиция зафиксировала 1225 заявлений о нарушении избирательного процесса

По состоянию на 15:00 полиция зафиксировала 1225 заявлений и сообщений. Из них большинство в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.



В основном эти сообщения связаны с незаконной агитацией и препятствованием осуществлению избирательного права. Следственными подразделениями уже начато 10 уголовных производств.



Как сообщали Українські Новини, в Одесской области обнаружили списки избирателей, которые голосовали за деньги.

17.03 Зеленский пришел на избирательный участок в кроссовках - возмутился телеканал бывшего президента Порошенко. Да еще и в белых кроссовках. Что это за намек? Первая леди, несмотря на жаркий день, была в черном, - пишет "5 канал".

17.02 ВЛукьяновском СИЗО арестантам не хватило бюлетеней для голосования.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушениях при голосовании в Лукьяновском СИЗО на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вместе со своими представителями посетила Киевское СИЗО с целью проверки соблюдения избирательных прав граждан во время внеочередных выборов народных депутатов Украины", - сообщила Денисова.

Она отметила, что на одном из спецучастков было обнаружено, что члены комиссии выдавали бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе (мажоритарном) осужденным и лицам, взятым под стражу, избирательный адрес которых находится за пределами избирательного округа.

При этом на других двух спецучастках избирателям выдавали бюллетени для голосования за депутатов-мажоритарщиков, только если они были зарегистрированы на соответствующем избирательном округе.

"Было зафиксирована нехватка бюллетеней - на одном из участков на 1 106 избирателей было в наличии 1 026 бюллетеней", - говорится в сообщении.

При этом Денисова подчеркнула, что по сравнению с прошлыми визитами в этот раз было обеспечено право проголосовать удерживаемым лицам, которые самостоятельно не могли перемещаться.

16.40 Явка на выборах Рады на 10% ниже, чем на президентских, - ЦИК

По состоянию на 16:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Украине составляет 35,05%. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.

Так, обработав информацию по 28 избирательным округам из 199, Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на уровне 35,05% по состоянию на 16:00. Отметим, что избирательный участки закроются в 20:00.

обычно украинцы гораздо активнее принимают участие в выборах. Так, к примеру, и во втором, и в первом туре президентских выборов по состоянию на 15:00 явка составляла более 45%.

Если сравнить активность избирателей на внеочередных выборах в Раду в 2019 году с данными в предыдущие годы, то становится очевидным, что на текущих выборах изъявить свою волю желают меньше украинцев. Так, по данным ЦИК, на внеочередных парламентских выборах в 2014 году по состоянию на 16:00 явка составляла чуть более 40%, а на очередных выборах в Раду в 2012 году - более 45%.

16:30 Явка на Востоке в 2 раза выше, чем на Западе.

Самая активная - Луганская область. Здесь проголосовало более 25% избирателей. Хуже всего голосуют на Закарпатье и в Черниговской области - чуть более 12%. То есть разница активности избирателей между Востоком и Западом - более, чем в 2 раза, - передает кп.уа.

https://infogram.com/yavka-karta-1hdw2jqvmwyj4l0

16.20 Кучма хочет, чтоб новая рада восстановила мир, хотя сам голосовал "за новые силы".

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезагрузиться. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы, и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения", - сказал Кучма журналистам, выходя из избирательного участка после голосования.



Он отметил, что сегодня народ должен более жестко контролировать выполнение властью обещаний, которые давались во время избирательной кампании.

Кучма считает, что главным приоритетом нового состава Рады должно быть восстановление мира в стране.

16.05 В Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев



На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины, в котором приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 по Киеву) и продолжалось 30 минут.

Сюда не доходят ни агитаторы, ни наблюдатели. Полярники снимают ход выборов на мобильные телефоны, говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

Полярники голосовали только за общенациональными списками партий; спецучасток в Антарктиде без крепления к одному из мажоритарных округов.

16.00 33,80% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на выборах Рады на 16:00, - ЦИК



15.45 В штабах Слуги народа и Вакарчука работают несколько баров.

"Слуга народа" будет заседать там же, где и во время президентской гонки. Это Концертно-выставочный центр "Парковый" на Парковой дороге, 16а. В народе – "вертолетная площадка Януковича". Здесь на 3-м этаже расположился Champion Hall – место шикарное и пафосное, открытое в начале апреля этого года. В интернете оно рекламируется как "единственный в Украине и первый в Восточной Европе комплекс, который объединил в себе несколько локаций для полноценного отдыха".

Холл - это большая территория, где есть барные стойки, большие экраны, мягкие диваны, зона для настольных игр. В том числе, покерная комната. На прошлых выборах отдельная комната с отдельным выходом была обустроена для журналистов.

В комплексе с Champion Hall есть ресторан, но на президентских выборах "слуги народа" его не задействовали, - пишет кп.уа.

Выездной штаб "Голоса" заседает в Stereo plaza на проспекте Лобановского, 119 (бывший Краснозвездный). Заведение рекламируется как "одна из первых концертных площадок европейского уровня". Здесь выступают украинские и зарубежные артисты, проходят показы мод, проводятся боксерские соревнования и деловые конференции с дальнейшими шикарными банкетами.

В Stereo plazа современная сцена, оснащенная по последнему слову техники, зрительский зал, две фан-зоны для обычных зрителей и випов. Работают несколько баров.

В штабах Бойко, Порошенко и Тимошенко - все значительно скромнее.

15.41 "Чесно" зафиксировала агитацию в день тишины ив день голосования. Нарушают почти все - Слуга народа, Тимошенко, Тягнибок, Садовый.

Наибольшее количество активных рекламных сообщений состоянию на 12 часов 21 июля транслируется со страницы "БОЙКО - Премьер", которая продвигает Юрия Бойко и "Оппозиционная платформу - За жизнь". В отличие от многих других страниц, страница "БОЙКО - Премьер" призывает голосовать за конкретную партию с указанием ее порядковый номер в бюллетене, - пишет общественная организация "Чесно".

15.40 Полиция увидила 6 автобусов с титушками в Харьковской области, но не стала ничего делать

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром полиция зафиксировала перемещение 6 автобусов с пассажирами - ребятами спортивного вида. Транспортные средства имеют государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией. Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов", - сказано в сообщении.

Полиция заявляет, что контролирует ситуацию и обеспечивает общественный порядок в Харькове и области.

15.35 Зеленский не видит ни Гройсмана, ни Тимошенко на посту премьера.

Об этом президент сказал журналистам на избирательном участке. "Считаю, что этот человек, премьер-министр, должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультации, говорю. На сколько я имею на это право, но хочу иметь видение. С несколькими людьми провожу", - сказал Зелоенский.

Как известно, и Гройсман и Тимошенко были премьерами, поэтому не подходят прод критерии Зеленского.

фото: сайт президента

Гройсман, как известно, уехал голосовать от греха по-дальше в родную Винницу, где он был мэром и долгое время возглавлял местный рынок, что стало предметом многочисленных шуток. По результатам опросов перед выборами, партия Гройсмана не имела шансов попасть в Раду.

Вот видео голосовния Гройсмана в Виннице.

15.32 "Вечно непроходной" Анатолий Гриценко пришел на участок с женой главным редактором Зеркала недели Юлией Мостовой. В эту кампанию он сделал, наверное, лучшие предвыборные ролики.

фото: strana.ua

15.30 Кандидаты шутят. Но не уверен, что удачно. Невничают, наверное. Как вам такое?

15.22 Зеленский не хочет, чтобы новый премьер был лидером фракции Рады или бывшим главой правительства

Президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы новый премьер-министр был лидером фракции Верховной Рады или бывшим главой правительства.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы этот человек никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже проводит консультации по поводу кандидатуры премьера.

15.20 Дмитрий Разумков на избирательном участке вступил в полемику с пенсионеркой. "Вы пророссийский! Пророссийский!", - настаивала женщина. "Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил ей на украинском языке обычно русскоязычный Разумков.

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15.18 Президент Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места события.

Зеленский отказался называть партию, за которую проголосовал.

"У меня нет права. Вы знаете почему. Достаточно уже штрафов, мне кажется", - сказал Президент.

Глава государства надеется на честные и справедливые выборы.

"Мы должны с вами снять уже неприкосновенность", - ответил он на вопрос журналистов о первых законопроектах, которые Зеленский зарегистрирует в новом парламенте.

Политик добавил, что партия "Слуга народа" не намерена формировать коалицию в парламенте со старыми партиями.

Забавно, что в ходе голосования Зеленский в толпе потерял жену.

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду.

Пока Зеленский шел к участку, украинцы протягивали ему какие-то документы, просьбы и так далее. Президент потерял в толпе свою супругу Елену.

Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

15.15 Лидер оппозиции Юрий Бойко проголосовал в селе под Киевом. Говорит, что голосовал за мир.

Юрий Бойко одним из первых проголосовал на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского района Киевской области, сообщает портал zagittya.com.ua.

Оппозиционный политик подчеркнул, что проголосовал за мир и возвращение нормальной жизни в страну.

"Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь. Тысячи людей, с которыми я общался в ходе поездок по регионам, дали наказ: остановите войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальной человеческую жизнь, верните спокойную, стабильную и добрую Украину. Я уверен, что мы это сделаем, поскольку этого хотят миллионы людей по всей стране", – сказал он.

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"Я убежден, что в Украине все будет хорошо, закончится эпоха радикализма, бесправия, издевательств над людьми", – подчеркнул Юрий Бойко.

Политик также поделился с журналистами планами на день.

"Сейчас я как обычно поеду играть в футбол, а затем – в штаб, где буду следить за ходом выборов и за честностью избирательного процесса", – отметил он.

15.11 В Киеве на три дня перекроют движение

Управление госохраны заявляет об ограничениях дорожного движения в Киеве из-за визита премьера ОАЭ Мактума 21-24 июля

Управление государственной охраны заявляет о возможных ограничениях дорожного движения в Киеве в связи с визитом премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума в Украину 21-24 июля.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны, передают Українськi Новини.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева, что 21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, Правителя Эмирата Дубай", - говорится в нем.

14:49 Из-за повреждения кабельных линий в Ровно наблюдается аварийное отключение электроэнергии. Так, в первой половине дня аварийное отключение произошло на улице Чорновила. В результате на избирательном округе №152 без электроснабжения осталась избирательный участок №561/011, расположенной в библиотеке в здании клуба на Тверской, 101Е.

Для того, чтобы не прерывать избирательный процесс, этого избирательного участка работники ДЧНС подключили мобильную электростанцию ​мощностью 5,5 кВт и осветительную мачту.

Дежурные бригады Ривнеоблэнерго стараются восстановить электроснабжение.

14:39 Наблюдатели гражданской сети "Опора" обнаружили неподалеку от избирательного участка №121134 в городе Днипро палатку, в которой продавали печенье по цене 5 копеек и наливали воду. Как сообщают активисты, к тому времени неизвестные активисты уже вызвали по этому факту полицию, которая начала составление акта о незаконной торговле.

Вместе с тем, в 200 метрах от места происшествия была обнаружена еще одна палатка с дешевым печеньем.

14:27 В Киеве членам комиссии на участках 800615, 800594, 800889 (221 округ, Печерский район) приходят одинаковые смс-сообщение с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов. Об этом сообщили наблюдатели сети "Опора".

В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!".

Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК. Сам текст сообщения является просто информированием, но может иметь признаки скрытого давления на субъектов избирательного процесса.

14:20 На нынешних выборах в Украине работают 1061 международных наблюдателей, а также 11 представителей СМИ. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Он также подчеркнул, что наблюдатели без проблем пересекли границу. Фактов непропуска зафиксировано не было. Глава ГПСУ напомнил о том, что весь личный состав несет службу в усиленном режиме.

14:17 В Кировоградской области наблюдатели сети "Опора" зафиксировали, что 13 избирателей проголосовали без паспорта в округах № 101 и 100.

Голосование без паспорта зафиксировано на участках № 350469 (с. Ганновка Новоукраинского района), 350680 (с. Лозоватка Благовещенского района).

14:13 Полиция сообщила, что в округе №139 (Беляевский район) сразу о четырех избирательных участков поступили сообщения об их возможном заминировании. В частности на участке № 510241 (село Дачное) члены УИК отказались покидать помещение, избиратели продолжали голосовать. На участке №510761 (село Яковлевка) члены УИК и избиратели также не стали покидать помещение.

Для проверки информации на место событий прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. По состоянию на 13:40 полиция сообщила, что все четыре объекта проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

13:41 На избирательном округе в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает официальная страница Посольства Украины в Автралии в Facebook.

Как отмечаается, в выборах в Верховную Раду приняло участие 57 человек.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенной в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную раду Украины приняло 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.

Избирательный участок в Канберре открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени 20 июля. Там могли голосовать также граждане Украины из Новой Зеландии.

13:31 По состоянию на 13:00 в полицию поступило 838 заявлений и сообщений о нарушениях в той или иной области на выборах. Составлено 6 административных протоколов, все фиксируется, в ЕРДР внесено 10 заявлений.

13:11 По данным из 33 избирательных округов явка по состоянию на 12:00 воскресенья составила 16.27%. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Из опубликованных на данный момент данных самая высокая явка зафиксирована в Луганской области (25.58%), самая низкая - в Закарпатской (7.06%).

13:08 В Херсонской области в день внеочередных выборов в Верховную Раду не хватает бюллетеней из-за большого количества туристов на Арабатской стрелке. Это произошло потому, что они изменили место голосования, а также из-за неучета военных в ОВО №185. Об этом в Facebook сообщили в Комитете избирателей Украины. В селе Стрелковое добавились 500 избирателей, но было получено 1286 бюллетеней вместо 1786.

Всего на Херсонщине на выборах в Верховную Раду временно изменили место голосования около 9,2 тыс избирателей, что на 3 тыс больше, чем на президентских выборах.

13:03 В Криворожской колонии №80 по состоянию на 12:30 проголосовали все избиратели. в списки избирателей на данном спецучастке были внесены 653 человека. Как проинформировал журналистов секретарь участковой избирательной комиссии Максим Велегура, во втором туре президентских выборов свое волеизъявление в колонии реализовали 655 граждан.

13:01 В Киевском следственном изоляторе №1 открылись сразу три избирательных участка: для мужчин, женщин и тех, кто имеет проблемы с передвижением.

Всего, по информации работников СИЗО, из около 2500 содержащихся в изоляторе лиц, голосовать смогут около 1500: многие из находищихся в Лукьяновском СИЗО не являются гражданами Украины или являются несовершеннолетними..

В СИЗО приезжала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она заявила, что все нарушения, которые были зафиксированы прошедшие два раза устранены. Однако появилась другая проблема - два бюллетеня (для голосования за кандидатов от общегосударственного и мажоритарного округов) получают даже те, кто не зарегистрирован в этом районе.

12:55 В Киеве глава одной из избирательніх комиссий в Днепровском районе пришел в участок пьяный, правоохранители составили админпротокол. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Когда главу комиссии заметили в состоянии алкогольного опьянения, то сразу вызвали правоохранителей. Уже по приезду сотрудники полиции предложили председателю УИК провести тест на драгере, он показал 2.33 промилле алкоголя.

Правоохранители составили административный протокол по статье "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве". За содеянное ему грозит штраф в размере от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан.

12:53 На голосовании в столице Турецкой Республики Анкаре свои голоса уже отлали 15% избирателей. О таком заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

Всего в Турции работают три избирательных участка: в Анкаре, Стамбуле и Анталии. Общее количество избирателей - 1135 человек. На избирательном участке в Анкаре голосуют украинцы, которые живут в 62 консульских округах, в Стамбуле - избиратели из 13 консульских округов, в Анталии - 6. Всего в Турции 81 консульский округ, в соответствии с количеством провинций в стране.

"Зарубежные избирательные участки в Турции начали работу в штатном режиме. Украинские дипломатические миссии в Анкаре, Стамбуле и Анталии осуществляют все необходимые меры с целью обеспечения надлежащего избирательного процесса", - заявил Андрей Сибига.

12:37 В Киеве неизвестные звонят избирателям и отговаривают их от голосования за кандидатов, взамен просят отдать голос за "своего". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Неизвестные звонят избирателям в Святошинском районе. Они призывают не голосовать за одного из кандидатов и объясняют, что он якобы снял свою кандидатуру. К тому же агитаторы просят отдать свой голос за другого кандидата. Правоохранители открыли уголовное обращение по статье "Препятствование осуществлению избирательного права".

12:29 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после прибытия на участок не смог сразу проголосовать на внеочередных выборах в парламент. У спикера не оказалось с собой паспорта. Как сообщают очевидцы конфуза, после этого спикер попросил, чтобы ему принесли документ. Отмечается, что спикер Верховной Рады в итоге совершил воле излияние.

12:23 По состоянию на 12:00 по данным пяти из 199 округов явка избирателей на внеочередных парламентских выборах составляет 13,61%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

12:21 Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой проголосовали на дострочных парламентских выборах. Глава государства отдал свой голос на одном из столичных избирательных участках. "Верю в чесный результат", - отметил Зеленский в комментарии журналистам.

12:16 В Украине не работают только два избирательных участка. В МВС уточнили, что к 10:00 в Украине так и не заработали участки в Корюковском районе Черниговской области в селах Холмы и Жукля. На обоих участках проходит передача избирательной документации.

12:13 По состоянию на 11 утра полицейские зафиксировали зафиксировала 382 сообщение, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 115, препятствием осуществлению избирательного права - 21, конфликтом - 12, подкупом избирателей - 10, повреждением имущества - 7, сообщение о заминировании - 1. В городе Торецкое заявили о заминировании всех 14 участков. Об этом заявляют в Министретсве нутренних дел Украины.

Согласно данной сводке, в течение суток органами полиции составлено 2 административных протокола и одно дело внесли в ЕРДР, по статье 158 статье.

12:09 В Ровно кандидат в народные депутаты Украины Роман Стасюк публично продемонстрировал свой бюллетень. На фото, которое он выложил на своей странице в Facebook, видно, за кого он проголосовал.

Напомним, что голосование на выборах должно быть анонимным. Демонстрация заполненного бюллетеня - нарушение законодательства и прав человека на свободное волеизъявление. Правонарушение карается штрафом от 1,7 тыс до 5,1 тыс грн, или исправительными работами до 2 лет, а в отдельных случаях и ограничение свободы до 3 лет.

12:05 На избирательном участке при Посольстве Украины в Республике Польша в Варшаве, по состоянию на 11:00 утра по киевскому времени, проголосовало 423 человека. Об этом сообщил председатель участковой избирательной комиссии Александр Пустовой. На выборах в Верховную Раду Украины в польской столице явка ожидается вдвое меньшей, чем во время второго тура президентских выборов в Украине.

12:02 В Коростышеве Житомирской области (ОВО №66) у одного из участков правоохранители задержали 3 молодых людей, в автомобиле которых был пистолет, бита и нож. Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Подозрительных молодых людей в автомобиле ВАЗ у одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший правопорядок у УИК, и сообщил об этом дежурному отдела. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы. В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, биту и нож", - отметил Вячеслав Печененко.

11:35 Самым большим по количеству избирателей, внесенных в списки для голосования на внеочередных выборах в Веховную Раду по заграничному избирательному округу является участок, который находится в Молдове. Он открыт при посольстве Украины. Там зарегистрировано более 52 тыс избирателей. А наименьший избирательный участок за рубежом находится в Косово в военной части. Там менее 50 избирателей.

11:29 На одном избирательном участке в Днепропетровской области проголосовало уже 100% избирателей, сообщает гражданская сеть "Опора". Наблюдатели сообщают, что по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей.

Этот участок находится в "Государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)"", актовый зал, 1-й этаж". В список избирателей были включены 96 граждан.

11:27 По состоянию на 11:00 все участковые избирательные комиссии открытыи работают в штатном режиме. В полицию поступило 382 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

11:25 В Николаеве правоохранители поймали группу молодчиков с оружием около избирательного участка. В полиции уточнили, что получили сообщение о "подозрительных лицах" около одной из УИК. При осмотре у одного из парней изъяли пистолет. Часть парней заявила, что пришла на голосование, а другая оправдалась тем, что якобы охраняет штаб одного из кандидатов в нардепы.

11:17 На счета избирательных фондов партий, принимающих участие во внеочередных парламентских выборах, по состоянию на 10 июля поступило 622,2 млн грн, свидетельствует анализ поступивших в ЦИК промежуточных финансовых отчетов политсил, проведенный движением "Честно".

В ходе презентации результатов анализа на пресс-конференции в пятницу в Киеве представители "Честно" отметили, что из названной суммы 95,5% средств поступило в избирательные фонды со счетов самих партий, 2,7% составили взносы физлиц и 1,8% - взносы юрлиц.

10:23 Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщили о наличии в день голосования материалов незаконной агитации. По оценке наблюдателей КИУ наибольшее количество материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа- За життя", "Оппозиционный блок"). Также имеются материалы еще от имени 5 политических сил (Аграрная партия Украины, ВО "Свобода", "Голос", "ЕС", ВО "Батькивщина") и ряда кандидатов в одномандатных округах.

10:17 Наблюдатель движения "Опора" на избирательном участке №510874 (округ №141, центр - город Белгород-Днестровский) зафиксировала выдачу избирателю бюллетеня без предъявления паспорта.

Данное нарушение произошло в селе Дивизия Татарбунарского района. Как зафиксировала наблюдатель, члены комиссии отметили, что в сельской местности вроде "разрешается" выдавать бюллетени без паспортов, поскольку "все друг друга знают". Наблюдатель Опоры вызвала на место полицию.

Выдача бюллетеня избирателю без предъявления паспорта содержит признаки нарушения статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины, и наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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10:12 В день внеочередных выборов в Верховную Раду усилена охрана важных государственных объектов. В том числе ядерных, дипломатических посольств и консульств, судов, органов учреждений системы правосудия. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Украины Николай Балан.

"Усилена охрана особо важных государственных объектов, в том числе ядерных, усилена охрана дипломатических посольств и консульств, обеспечивается согласно расчету МВД охрана общественного порядка, взяты под охрану суды и органы учреждений системы правосудия, мобильные резервы, предусмотренные общим планом и находящиеся в пунктах временной или постоянной дислокации", - сказал Балан.

10:07 Украинцы активно голосуют в Африке. Как сообщил Українським Новинам помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украны, который входит в международный миротоврческий контингент ООН в Демокртической республике Конго В ладислав Демьяненко, в лагере украинского контингента в городе Гома (Конго) начала работу заграничный избирательный участок # 900111. Она открыла свои двери в 9.00 по Киеву и завершит прием бюллетеней в 21.00. В голосовании принимают участие личный состав 18 отдельного вертолетного отряда и украинские военные наблюдатели в ДР Конго. Все они демонстрируют активную гражданскую позицию, поэтому явка избирателей высокая.

Командование отряда со всей ответственностью отнеслись к подготовке этого важного мероприятия. Поэтому план работы 18 ОВО был спланирован таким образом, чтобы каждый военнослужащий мог осуществить волеизъявление. Всего на избирательном участке в городе Гома зарегистрировано 265 избирателей.

9:49 Для обеспечения безопасности во время проведения выборов от ГСЧС привлечено 39,5 тыс. человек личного состава и более 2,3 тыс единиц техники. Также в аэропортах Украины дежурит 10 воздушных судов ГСЧС Украины.

9:43 Украинцы активно голосуют на выборах в парламент на зарубежных избирательный участках.

Так, по данным украинских дипломатов, в Пекине (Китай) пришли проголосовать уже 59 граждан Украины. Там сейчас 13:50 (8:50 по Киеву). Всего в списке 361 человек. Избирательный участок открылся вовремя. Никаких нарушений и жалоб не было. Китайская полиция дополнительно охраняет периметр.

В то же время на участках в Австралии, где они открылись первыми во всем мире, пришли 40 украинцев по состоянию на 12:00 (04:00 по Киеву).

9:41 Почти все избирательные участки в Запорожской области открылись вовремя. С опозданием открылись два участка в Вознесеновском и Александровском районах.



По информации ОК ГУНП в Запорожской области, 21 июля на территории Запорожской области все 1126 избирательных участков для обеспечения волеизъявления граждан на выборах народных депутатов Верховной Рады Украины начали свою работу. Из них – 1124 участки открылись вовремя в 8 часов утра. С опозданием начали работать 2 избирательных участка в Вознесеновском и Александровском районах Запорожья.

9:35 В день выборов не открылись 8 избирательных участков в Черниговской, Донецкой, Николаевской и Житомирской областях. Об этом на брифинге сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"На 9:00 не начали работу 8 участков на территории Украины. В Черниговской области 4 участка, 2 из которых не передали или передают документы в связи с изменением состава комиссии, на 2 участках идет спор среди членов. Это политические, а не полицейские вопросы.

В Донецкой области испорчены контрольные листы для вбрасывания в урну на одном участке. На втором переизбрали председателя комиссии, идет физический пересчет бюллетеней. В Николаевской области не успели пропечатать бюллетени. В Житомирской области опаздывает председатель комиссии", - сказал Князев.

9:29 В Полтаве на УИК №531216 представители "Опоры" и члены комиссии зафиксировали факт фотографирования бюллетеня в кабинке для голосования. Помощь в избирателя принимают представители полиции. Как сообщил наблюдатель, около 8:35 в кабинку для голосования зашла девушка, после чего произошла вспышка камеры на телефоне. Девушку задержали и представители полиции отбирают у нее объяснения представители полиции.

Согласно части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Украины умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, что составило в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

9:23 В одном из сел Кировоградской области за неимением сейфа члены избиркома используют кастрюлю и опечатали ее. Об этом в посте в социальной сети Facebok сообщила общественный активист Валентина Стеценко.

"Сельский голова Великоандрусиевськой ОТГ от партии "Батькивщина" Иващенко умышленно противоправно используя свое служебное положение препятствует проведению выборов народных депутатов Украины на избирательном участке 350666. Онаотказала в обеспечении сейфом для проведения голосования. Но опытные члены избирательной комиссии, чтобы не сорвать выборы, нашли способ хранения бюллетеней: они положили их в металлическую кастрюлю, опломбировали ее передали на хранение дежурному полиции", - сообщила Валентина Стеценко.

9:09 В Киеве участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный.

"По состоянию на 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме. Также напомню, что 36 тыс. граждан сменили место голосования, выразив желание реализовать свое конституционное право на этих выборах именно в столице", - сказал Дмитрий Загуменный.

8:59 В Днипре накануне дня выборов произошел пожар в подвале Областной клинической офтальмологической больницы: там расположен один из избирательных участков. Его удалось ликвидировать, пострадавших и жертв нет. Инцидент не помешал работе участка на выборах, сообщили в ГСЧС.

8:51 Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины в Николаеве стартовали с мелкими нарушениями. Об этом сообщил координатор Комитета избирателей Украины в Николаевской области Александр Ухмановский в группе "Николаев: Наблюдатели 2019" в сети Facebook. Первые нарушения были зафиксированы на 127 округе в участковой избирательной комиссии №480730.

"В ящиках для голосования отсутствие контрольных талонов. Избирателям начали выдавать бюллетени. После замечания комиссия начала бросать контрольном листы в урны", - сообщил Ухмановский.

8:45 21 июля перед началом голосования ОИК одномандатного избирательного округа №76 в Запорожье получило 558 бюллетеней для участка № 231006. Эта замена произошла в связи с неправильным оформлением предыдущих документов о выбытии кандидата в народные депутаты. Об этом сообщает портал организации "Опора".

В день выборов в 6:30 окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 76 получила от ЦИК Государственной службой спецсвязи 558 бюллетеней для участка № 231006. Процедура осуществлена в связи с тем, что на предварительно полученных бюллетенях в неподходящем месте была поставлена печать о выбытии кандидата в нардепы, самовыдвиженца Василия Полюсова, и документы считались поврежденными.

Бюллетени получены участком. Около 7:40 на утреннем заседании УИК начала проштамповывать их отметкой о выбытии кандидата. Были повреждены 557 бюллетеней из 558 полученных от ЦИК.

8:35 США ожидают "мирных, свободных и честных выборов". Об этом заявил Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в Верховную Раду - желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", - говорится в заявлении дипломата, размещенном в Twitter посольства США в Украине.

8:19 Мониторить соблюдение всех норм проведения всенародного волеизъявления в Украине сегодня будут более 200 тыс. наблюдателей. 1,6 тыс. из них представляют иностранные государства и международные организации.

8:08 В ночь на воскресенье, 21 июля, правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации результатов внеочередных парламентских выборов на одном из участков избирательных комиссий Бахмута Донецкой области.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало, "в школе г. Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования".

"Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-" победителя "или" правильную "название партии", - написал Тракало.

На место прибыли правоохранители Бахмутского отделения полиции члены комиссии залили чернилами подписаны протоколы с целью скрыть следы преступления.

8:00 В Украине начались досрочные выборы депутатов в Верховную Раду. Избирательные участки свои открыли двери для граждан.

7:50 21 июля, в ночь перед парламентскими выборами, Верховный Суд все же одобрил апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного суда, согласно которому ЦИК должна была зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Решением Верховного Суда Онищенко отказано в регистрации.

Также в ЦИК пояснили, что в своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу. Имелась в виду информация о том, что Онищенко был за границей якобы на соревнованиях по конному спорту.

7:35 Первыми начали голосовать украинцы в Австралии. В Канберре при посольстве Украины участок открылся в 01:00 по Киеву.

7:00 Внеочередные выборы депутатов Верховной Рады состоятся сегодня, 21 июля. В выборах участвуют 22 партии и больше 3 тыс. кандидатов.

Результаты выборов и по спискам партий, и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.

В субботу, 20 июля, была запрещена предвыборная агитация. Накануне был последний день для агитации партий. Соответствующая норма содержится в законе "О выборах народных депутатов Украины", передают Українські Новини.

Под предвыборной агитацией имеется в виду любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию.

Как сообщали Українські Новини, партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию. ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию.