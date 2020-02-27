Тигипко сватают в кресло Гончарука. Богдан отдал "деньги Зеленского" детям

Настоящим символом прошедшей среды могли бы стать исполняющий арию "Прочь, кровавые деньги!" из знаменитой рок-оперы Вебера экс-глава президентского офиса Богдан. И раскланивающийся под представление "не лох" его вчерашний патрон, который не заметил, как на него натянули гоголевский камзол Хлестакова. Но главными героями в этот день были не они.



В медиа-пространстве камбеком дня стал молодой и перспективный политик Сергей Тигипко. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на свои источники огласили его наиболее вероятным новым украинским премьером. Дескать, он может занять этот пост уже в ближайшие две недели. Конечно, молодой не первой молодости – занимал кресло еще в правительстве Лазаренко, когда Зеленский только задумывался о создании "Квартала". Да и пик его перспективности уже проходил 16 и 10 лет назад – вместе с креслом "преемника" и президентскими выборами 2010 года. Но управленческий опыт Тигипко имеет достаточно серьезный, что выгодно отличает его от того же Гончарука. "Масла в огонь" подлил и сам Зеленский, который признался: "да, с Тигипко встречался". Правда, ближе к вечеру служи о возможном увольнении опроверг сам Гончарук. С Тигипко встречался и он, но ни каких заявлений об отставке не писал. "Почитаем, что будут писать средства массовой информации дальше. Мне самому интересно", - заявил действующий премьер.



При этом, кресло шатается не только под Гончаруком. По данным СМИ, поссорился Зеленский и со спикером Разумковым. После чего президент посоветовал главе ВР увольняться, если ему что-то не нравится. Формальной причиной разногласий послужило нежелание Разумкова брать на себя негатив от скандалов нардепов.



Вернулся в информационное поле и экс-тень президента Андрей Богдан. Заявил, что все заработанные у Зеленского деньги полностью отдал на благотворительность. И даже предоставил справки о перечислениях средств на помощь больным детям. Если Зеленский когда-то вернется на сцену и решится поставить "Иисус Христос – суперзвезда", перспективный исполнитель арии "Прочь, кровавые деньги!" у него в запасе уже есть.



Еще одним "чертом из табакерки" дня оказался бывший помощник Путина Владислав Сурков. В одном из интервью он традиционно уничижительно высказался об Украине. Но совершил неожиданный реверанс в сторону Зеленского. "Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях", - заявил он. Украинские и российские СМИ тут же раструбили, что Сурков похвалил Зеленского. На поверку же "похвала" оказалась коварной. "У меня легкость необыкновенная в мыслях", - знаменитая фраза гоголевского Хлестакова. Который изображал ревизора перед лебезящими провинциальными чиновниками. Короче – типичного афериста. Как там, "Все приняли за президента…" говорите?



Единственной полностью стабильной главной темой последних дней остается коронавирус. В одной только Италии за прошедшие сутки заболели почти сто человек. Пришедший вчера в Испанию вирус добрался до Мадрида, где зафиксированы сразу 7 случаев. Новыми в географии коронавируса стали Швейцария и Греция. А также Бразилия, куда заразу привез вернувшийся из Италии турист. Всего на сегодняшний день в мире заболели 81 тысяча человек, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек. Уже всерьез заговорили о возможном переносе из-за коронавируса Евровидения-2020. Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир оказался не готов к распространению коронавируса. В США объявили чрезвычайное положение. Хотя, в тех же Соединенных Штатах врачи уже перешли к фазе испытания на людях вакцины. Что вселяет долю оптимизма.



Появились ощутимые шаги по противодействию вирусу и в Украине. Угрозы пограничников "мерять температуру" всем въезжающим оказались не блефом. Как подтвердили очевидцы, в среду термометры получили все водители и пассажиры на автомобильных пунктах перехода границы из Польши, включая автобусы и частные авто. В каждой области Украины уже определили по две опорные базы для приема больных коронавирусом. А от МОЗ Украины уже получила реагенты для проверки 900 человек. Пока же Минздрав показывает украинцам мультики, как не заразиться коронавирусом. Посмотреть их можно здесь. А Львовская область из-за коронавируса уже отменила у себя все массовые мероприятия.



Кстати, о Львове. Решил не отставать от министров и директоров госпредприятий львовский мер Садовый. Как стало известно, в январе он сам себе начислил "материальную помощь" в 115 тысяч гривен. При зарплате в 28 тысяч.



В Украине в ближайшее время могут ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию. По крайней мере, такие планы уже озвучил Кабмин. И вправду, на кой черт она нужна в стране, где каждый застройщик делает что и как хочет? И ничего ему за это не бывает. Вот, в среду суд передал на поруку депутатам "легендарного" экс-главного архитектора Киева Целовальника. При котором столица превратилась в одну большую хаотическую стройплощадку. Сегодня он обвиняется в нанесении ущерба территориальной общине столицы. Отдать такого ценного кадра на растерзание суда или киевской громады – просто опасно. Кто платит – тот и танцует…



В стране "самого гуманного в мире суда" иначе не бывает. Вот, сегодня один из судов рассматривал дело организатора банды, которая занималась разбоем в Киевской области – грабила и избивала детей и пожилых граждан. Суд, видимо, посчитал, что ни кокой опасности для окружающих он не представляет, и отпустил подозреваемого "под домашний арест".



Меньше повезло экс-замглаве украинского Минюста Наталье Бернацкой. Высший антикоррупционный суд арестовал ее имущество после того, как она вышла из-за решетки, внеся за себя залог в 7 млн грн. В то же время, сама Бернацкая, по многочисленным свидетельствам, уже не находится в Украине.



И продолжает "качели" погода. После однодневного резкого потепления, в четверг объявлено штормовое предупреждение. Ожидается дождь и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

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