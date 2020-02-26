В каждой области определили по две опорные базы для приема больных коронавирусом, - Ляшко

В Украине в каждой области обустроили по две опорные базы, которые готовы к приему зараженных коронавирусом, которых по состоянию на 26 февраля в Украине не обнаружено.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Кабинете министров.

"В каждой области у нас определено по две опорные базы, которые будут принимать первые случаи. В каждой и этих опорных баз есть инфекционные боксы в инфекционных отделениях, есть аппараты искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы или централизованный подвод кислорода. То есть они готовы оказывать реанимационные мероприятия", - заявил он.

Также Ляшко отметил, что в Минздраве знают, как действовать в случае вспышки заболеваемости. План действий Минздрава похож на китайский, когда в больницах неспециализированные отделения будут перепрофилированы. Также с врачами будут проводить совещания, чтобы согласовать действия на случай обнаружения больных.

Как сообщали Українські Новини,

Темв ременем, в Украине за последнюю неделю от гриппа умерли 10 человек.

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