У бразильца обнаружили симптомы коронавируса после того, как он вернулся из Италии

В Бразилии предположительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии, передает DW.



У 61-летнего мужчины из Сан-Паулу обнаружены симптомы COVID-19. Ранее он вернулся из поездки по северной Италии, где находился почти две недели. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза.



В среду стало также известно, что Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции. В свою очередь Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия.



Как сообщали Українські Новини, в Швейцарии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. А в Италии уже 10 человек умерли от болезни.



Также на материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса.



Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.