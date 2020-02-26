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  • У бразильца обнаружили симптомы коронавируса после того, как он вернулся из Италии
26 февраля 2020, среда, 08:22 37
Мир 2020-02-26T08:26:17+02:00
Українські Новини
У бразильца обнаружили симптомы коронавируса после того, как он вернулся из Италии

У бразильца обнаружили симптомы коронавируса после того, как он вернулся из Италии

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Симптомы коронавируса, Бразилия, Коронавирус в Бразилии
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Бразилии предположительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии, передает DW.


У 61-летнего мужчины из Сан-Паулу обнаружены симптомы COVID-19. Ранее он вернулся из поездки по северной Италии, где находился почти две недели. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза.

В среду стало также известно, что Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции. В свою очередь Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия.

Как сообщали Українські Новини, в Швейцарии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. А в Италии уже 10 человек умерли от болезни. 

Также на материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса. 

Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

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