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26 февраля 2020, среда, 10:23 75
Америка 2020-02-26T10:34:41+02:00
Українські Новини
В США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях

В США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях

Валерия Драгомирова
США, Вспышка коронавируса, Коронавирус, вакцина от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как коронавирусом заразились 81 тыс. человек по всему миру, американская биотехнологическая компания Moderna готовит вакцину для борьбы с коронавирусом к клиническим испытаниям на людях. Об этом сообщает DW со ссылкой на The Wall Street Journal.


Первые образцы вакцины направлены специалистам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

Эксперты NIAID рассчитывают к концу апреля начать тесты с двумя десятками добровольцев, заявил руководитель института Энтони С. Фаучи. Предварительные результаты испытаний могут появиться в июле-августе.

Однако сама вакцина может стать доступной не ранее следующего года из-за необходимости дополнительных исследований и работы с регуляторами, добавил Фаучи.

При этом эксперт особо выделил рекордные сроки от разработки образцов до первых испытаний на людях. В случае с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС, или SARS, известным также как атипичная пневмония) в 2002 году на это ушло более полутора лет, отметил Фаучи.

Китайские ученые обнародовали нуклеотидную последовательность вируса нового типа в начале января. Это позволило специалистам во всем мире начать работу над созданием вакцины.

Как сообщали Українські Новини, первые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных

Кроме того, Джеки Чан пообещал 1 млн юаней разработчику вакцины от коронавируса. 

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