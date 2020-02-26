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26 февраля 2020, среда, 09:50 224
Внешняя политика 2020-02-26T09:57:16+02:00
Українські Новини
Сурков заявил, что "Украины нет", но Зеленский "не лох"

Сурков заявил, что "Украины нет", но Зеленский "не лох"

Валерия Драгомирова
Украина-Россия, Владислав Сурков, Владимир Зеленский, Донбасс
Сурков. Фото: РИА Новости
Сурков. Фото: РИА Новости

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство". Об этом он рассказал в смс-интервью для сайта "Актуальные комментарии".


"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?", - сказал Сурков об Украине.

По словам Суркова, отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России.

На вопрос о том, вернется ли Донбасс в состав Украины Сурков сказал, что "Донбасс не заслуживает такого унижения".

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - сказал он.

Также бывший помощник Путина заявил, что президент Зеленский не лох.

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, Сурков перестал работать "по Украине" после победы Зеленского на выборах. 

В феврале Путин уволил Суркова с должности помощника президента. 

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