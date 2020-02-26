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26 февраля 2020, среда, 16:40 49
Общество 2020-02-26T16:40:44+02:00
Українські Новини
Завтра в Украине ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

Завтра в Украине ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

Ольга Фандорина
Штормовой ветер, Ухудшение погодных условий, погода в Украине, Штормовое предупреждение
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo

Погода в Украине ухудшится завтра, 27 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Соответственно с прогнозом украинских синоптиков, завтра в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.

Также вчера из-за пришедшего из Германии циклона "Юлия", который принес в Украину сильный ветер, погода в Украине 25 февраля ухудшилась. По всей территории, кроме северных областей, было объявлено штормовое предупреждение.

В результате непогоды 24 февраля пострадали практически все области. В Одессе из-за ветра погибла женщина, а в Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного моста через Ингул.

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