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26 февраля 2020, среда, 14:42 17
Европа 2020-02-26T14:42:01+02:00
Українські Новини
В Греции зафиксировали первый случай коронавируса

В Греции зафиксировали первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Заражение, Коронавирус, Греция, Коронавирус в Греции
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Греции в среду подтвердило первый случай коронавируса в стране. Об этом пишет Reuters.

Зараженной оказалась 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии, рассказывает представитель Министерства здравоохранения Сотирис Циодрас.


Как сообщали Українські Новини, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек. Во всем мире число больных составляет 81002. Накануне их количество составляло 80 146 человек. 

Кроме того, в США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях. Первые образцы вакцины направлены специалистам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

Также на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2020 может повлиять вспышка коронавируса в Италии, одной из 12 принимающих стран. 

Тем временем вспышка коронавируса заставила китайцев закупаться презервативами, ковриками для йоги и книгами. Продажи автомобилей и смартфонов падают, но спрос на товары для здоровья, развлечений и косметики стремительно растет.




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