В Греции зафиксировали первый случай коронавируса

Министерство здравоохранения Греции в среду подтвердило первый случай коронавируса в стране. Об этом пишет Reuters.

Зараженной оказалась 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии, рассказывает представитель Министерства здравоохранения Сотирис Циодрас.



Как сообщали Українські Новини, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек. Во всем мире число больных составляет 81002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.



Кроме того, в США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях. Первые образцы вакцины направлены специалистам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).



Также на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2020 может повлиять вспышка коронавируса в Италии, одной из 12 принимающих стран.

Тем временем вспышка коронавируса заставила китайцев закупаться презервативами, ковриками для йоги и книгами. Продажи автомобилей и смартфонов падают, но спрос на товары для здоровья, развлечений и косметики стремительно растет.







